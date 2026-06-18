Imagem de São Francisco de Assis é depredada dentro do Santuário de Jesus Crucificado em Porto das Caixas

A imagem de São Francisco foi quebrada na base, teve a cabeça removida e outras partes danificadas - Foto: Divulgação

A imagem de São Francisco foi quebrada na base, teve a cabeça removida e outras partes danificadas - Foto: Divulgação

Um ato de vandalismo contra a imagem de São Francisco de Assis, que estava no interior do Santuário de Jesus Crucificado, em Porto das Caixas, causou tristeza entre os fiéis. A imagem foi quebrada entre segunda-feira (15) e terça-feira (16).

A imagem foi quebrada entre segunda-feira (15) e terça-feira (16). | Foto: Marcela Freitas

A imagem de São Francisco foi quebrada na base, teve a cabeça removida e outras partes danificadas. De acordo com o santuário, a estátua havia sido adquirida recentemente e seria encaminhada à Capela Santo Antônio, mas isso não foi possível em razão do ato de vandalismo.

A base da imagem foi danificada | Foto: Reprodução - Facebook

Leia também:

Turista espanhol é resgatado após cair da Pedra do Arpoador



Madrugada é marcada por intensa troca de tiros em Rio das Pedras



Por meio de uma nota de repúdio, publicada nas redes sociais, o santuário informou que o caso ocorreu no período de segunda para terça-feira. A imagem em questão estava no andor, justamente para ser venerada em razão dos 800 anos da morte do santo.

Quando funcionários do local começaram a limpar as dependências, encontraram a estátua quebrada e avisaram ao padre Valter Albuquerque. Agora, a imagem de São Francisco de Assis será restaurada.

Fiéis lamentaram o ato de vandalismo e se mobilizam para restaurar a imagem | Foto: Reprodução - Facebook

Nos comentários, os fiéis deixaram mensagens de reprovação ao ato de vandalismo. “Estamos vivendo tempos difíceis, nos quais o que prevalece é a ‘sua opinião’, não respeitando a opinião e a religião do próximo. Rezemos por essas pessoas sem limites e não conhecem o amor ao próximo e que Deus é o verdadeiro amor”, escreveu uma internauta. Outros ainda se ofereceram para realizar a restauração da imagem: “Eu posso restaurar. Será uma grande honra!”, disse outra.

Imagem danificada causa revolta entre fiéis | Foto: Reprodução - Facebook

Confira a nota de repúdio na íntegra

A Paróquia Nossa Senhora da Conceição e o Santuário Arquidiocesano de Jesus Crucificado, vem por meio deste, comunicar o nosso repúdio pelo vandalismo ocorrido no período do dia 15 para o dia 16/06 em nossas dependências.

A imagem de São Francisco, estava no andor em honra ao Sagrado Coração de Jesus que foi preparado para a Solenidade no dia 12/06. Neste ano estamos celebrando os 800 anos de sua morte, por este motivo a imagem de São Francisco, foi colocada no andor para ser venerada.

A Constituição Brasileira no artigo 163, atesta quem vandaliza ou profana as imagens sacras ocorre em crime. E pode sofrer pena de 1 ano a 6 meses de detenção.

Quando os funcionários chegaram hoje pela manhã para o expediente e ao começar a limpeza das lixeiras encontraram a imagem deteriorada.

Logo foi comunicado ao Pe. Valter Albuquerque, CP (Vigário Paroquial) e que ornamentou o santo para as festividades ocorridas. Recolheu-se a imagem para a possível restauração.

Lastimável a situação e fica a nossa alerta para que quaisquer que sejam os atos de vandalismo sejam devidamente denunciados.

“Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz”

Sob suspervisão de Marcela Freitas