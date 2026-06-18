Turista espanhol é resgatado após cair da Pedra do Arpoador

Guardas do Grupamento de Defesa Ambiental e da Diretoria de Operações prestaram os primeiros socorros - Foto: Divulgação/ Guarda Municipal

Guardas do Grupamento de Defesa Ambiental e da Diretoria de Operações prestaram os primeiros socorros - Foto: Divulgação/ Guarda Municipal

Um turista espanhol de 58 anos foi resgatado por agentes da Guarda Municipal do Rio, após sofrer uma queda de aproximadamente dois metros na Pedra do Arpoador, na Zona Sul, na tarde desta quarta-feira (17).

Os agentes faziam um patrulhamento de rotina, quando foram alertados pelos gritos de socorro da vítima, que sofreu um ferimento no tornozelo.

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Guardas do Grupamento de Defesa Ambiental e da Diretoria de Operações prestaram os primeiros socorros. O Corpo de Bombeiros foi acionado para auxiliar na remoção do homem, que foi posteriormente encaminhado ao Hospital Municipal Miguel Couto.