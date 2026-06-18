Madrugada é marcada por intensa troca de tiros em Rio das Pedras

Horas após a descoberta de um cemitério clandestino pela Polícia Civil em Rio das Pedras, na Zona Oeste do Rio, moradores da região enfrentaram uma madrugada marcada por intensa troca de tiros. De acordo com a Polícia Militar, o confronto foi provocado por um ataque de criminosos do Comando Vermelho (CV) a áreas controladas por milicianos.



De acordo com a inteligência do 18º BPM (Jacarepaguá), criminosos integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV), que controla a Muzema, atacaram áreas controladas por milicianos na região, causando a troca de tiros que se estendeu até a madrugada.



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Pessoas que moram na região gravaram vídeos que revelam o som contínuo dos disparos, evidenciando a intensidade da troca de tiros. De acordo com moradores, os momentos foram de tensão dentro das residências, enquanto os disparos tomavam conta da região.

Pouco antes da troca de tiros, agentes da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) localizaram e identificaram um cemitério clandestino em uma região de mata fechada.

Ao longo da ação, os agentes encontraram um poço de concreto com aproximadamente 20 metros de profundidade, no qual, de acordo com informações da investigação, os corpos das vítimas eram jogados.

Dentro do poço foram encontrados pelo menos dois corpos. Os restos mortais foram levados para o Instituto Médico-Legal (IML), onde serão identificados.

A descoberta do cemitério clandestino aconteceu depois de denúncias sobre desaparecimentos na região, que motivaram as investigações. A partir de agora, as investigações estarão voltadas à identificação das vítimas e à responsabilização dos envolvidos na criação e na utilização do cemitério clandestino.