Morador do Fonseca desaparece após visitar os filhos em Niterói

O caso foi registrado formalmente a dois dias atrás na Delegacia do Fonseca (78ª DP), que está acompanhando a situação - Foto: Reprodução

O caso foi registrado formalmente a dois dias atrás na Delegacia do Fonseca (78ª DP), que está acompanhando a situação - Foto: Reprodução

Renato Pereira Diniz, de 54 anos, está desaparecido há 22 dias após ter feito uma visita aos seus filhos na região conhecida como Lagoinha, no Caramujo, em Niterói. O homem é morador do bairro Fonseca e não deu mais notícias nem foi visto depois de sair da casa do seu filho. A família compartilha a preocupação com seu desaparecimento.



Leia também:

Suspeito de envolvimento na morte da ex-mulher no Jardim Catarina é procurado pela polícia

Motorista passa mal e causa acidente na Barra da Tijuca; médicos que estavam no carro ao lado ajudam no socorro



Os familiares fizeram uma mobilização na cidade para tentar localizá-lo, mas não tiveram bons resultados. As buscas foram feitas em hospitais, delegacias e ruas da região.

O caso foi registrado formalmente há dois dias na Delegacia do Fonseca (78ª DP), que está acompanhando a situação. O Boletim de Ocorrência só foi realizado após 20 dias de desaparecimento, pois era comum que Renato saísse e ficasse fora por alguns dias, sem entrar em contato com a família, mas o seu sumiço nunca havia durado tanto tempo. Normalmente, ele era visto por conhecidos em abrigos, nas ruas ou trabalhando para alguém.

Em conversa com a nossa equipe, seu filho Juan, de 25 anos, falou um pouco sobre o pai: "Todo mundo que conhece ele sabe o cara bacana que ele é, sempre ajudando os filhos e os familiares dele. Não importava onde ele estava, se eu ou os meus irmãos precisávamos de alguma coisa, ele sempre dava um jeito de conseguir. Trabalhador, ele estava sempre procurando algum serviço para fazer; nunca ficou parado, sempre correu atrás."

O último contato de Renato aconteceu no dia 29 de maio, após um encontro acalorado com seus filhos, que terminou em uma desavença familiar sobre a divisão de um benefício financeiro recebido por ele.

"Os filhos dele estão desesperados com esse sumiço dele, sem entender nada...", afirmou Juan.

Os familiares de Renato pedem ajuda para localizá-lo. Caso você o tenha visto ou possua alguma informação sobre o paradeiro dele, entre em contato imediatamente. Os telefones disponibilizados para informações são (21) 3075-6751, (21) 97090-0944 ou pelo Disque Denúncia, (21) 2253-1177.

Sob supervisão de Marcela Freitas