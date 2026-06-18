Motorista passa mal e causa acidente na Barra da Tijuca; médicos que estavam no carro ao lado ajudam no socorro

Um homem de 50 anos passou mal ao volante e provocou um acidente envolvendo pelo menos quatro veículos - Foto: Reprodução/ TV Globo

Um homem de 50 anos passou mal ao volante e provocou um acidente envolvendo pelo menos quatro veículos - Foto: Reprodução/ TV Globo

Um homem de 50 anos passou mal ao volante e provocou um acidente envolvendo pelo menos quatro veículos na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, na tarde desta quarta-feira (17). O caso ocorreu na altura do número 7.700, no sentido Recreio dos Bandeirantes.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento da batida. De acordo com testemunhas, o motorista de uma caminhonete teria sofrido uma convulsão antes de perder o controle da direção, atingir outros carros e parar após bater em uma árvore.

Entre os motoristas que viram a cena estavam um médico e um anestesista, que seguiam em outro carro pela avenida. Ao notarem que o homem estava inconsciente dentro da caminhonete, eles pararam para prestar socorro antes da chegada dos bombeiros. Os profissionais retiraram a vítima do veículo e realizaram manobras para desobstruir as vias aéreas.

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Em entrevista para a TV Globo, o médico Diogo Wink explicou o que aconteceu quando se aproximou do veículo: “Quando eu cheguei no carro, ele estava com o airbag estourado, saindo muita fumaça do carro e o piloto estava totalmente desacordado e em apneia. Ou seja, ele estava de cinto de segurança e com o pescoço um pouco virado para baixo. Deu para perceber que ele não estava respirando. Foi um momento ali que a gente teve que pensar rápido. Provavelmente em dois ou três minutos ali, se a gente não estivesse, ele poderia ter evoluído para uma parada cardiorrespiratória”.

De acordo com testemunhas, o motorista já apresentava sinais de falta de oxigenação quando foi atendido pelos médicos. Pessoas que acompanharam o socorro afirmaram que a rápida intervenção dos profissionais foi fundamental para estabilizar a vítima até a chegada das equipes de emergência.

Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes foram acionadas por volta de 12h. A vítima foi socorrida e levada em estado moderado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.