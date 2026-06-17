Homem é preso por se masturbar durante missa em São Paulo; Vídeo
De acordo com moradores do bairro, o homem já era alvo de denúncias por comportamento semelhante em outros locais
Um homem de 51 anos foi detido após se masturbar no interior de uma igreja localizada no bairro do Paraíso, na Zona Sul de São Paulo.
A ocorrência, registrada no último domingo (14), foi filmada por um fiel, que divulgou as imagens nas redes sociais.
O vídeo mostra o suspeito sentado enquanto se masturba na presença de outras pessoas que estavam no templo religioso. A situação só chega ao fim quando um dos fiéis se aproxima e o interrompe.
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De acordo com moradores do bairro, o homem, conhecido como Zeca, já teria protagonizado episódios semelhantes em outros locais e era alvo de denúncias por comportamento obsceno.
Encaminhado à delegacia, o homem prestou depoimento e foi liberado após assumir o compromisso de comparecer ao Juizado Especial Criminal (Jecrim).
O caso foi registrado como ato obsceno no 27ª Distrito Policial, em Campo Belo.