Homem é preso por se masturbar durante missa em São Paulo; Vídeo

Homem é interrompido por fiéis enquanto praticava ato obsceno dentro de uma igreja em São Paulo - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Homem é interrompido por fiéis enquanto praticava ato obsceno dentro de uma igreja em São Paulo - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Um homem de 51 anos foi detido após se masturbar no interior de uma igreja localizada no bairro do Paraíso, na Zona Sul de São Paulo.

A ocorrência, registrada no último domingo (14), foi filmada por um fiel, que divulgou as imagens nas redes sociais.

O vídeo mostra o suspeito sentado enquanto se masturba na presença de outras pessoas que estavam no templo religioso. A situação só chega ao fim quando um dos fiéis se aproxima e o interrompe.





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De acordo com moradores do bairro, o homem, conhecido como Zeca, já teria protagonizado episódios semelhantes em outros locais e era alvo de denúncias por comportamento obsceno.

Encaminhado à delegacia, o homem prestou depoimento e foi liberado após assumir o compromisso de comparecer ao Juizado Especial Criminal (Jecrim).

O caso foi registrado como ato obsceno no 27ª Distrito Policial, em Campo Belo.