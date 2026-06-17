Caso Maria Eduarda: audiência prevista para esta quarta é adiada

A audiência que marcaria o início da instrução do processo sobre a morte da adolescente Maria Eduarda de Oliveira Ramos, prevista para esta quarta-feira (17), em Niterói, foi adiada.



De acordo com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a sessão que seria realizada na 3ª Vara Criminal de Niterói foi remarcada para o dia 2 de setembro, às 13h. O caso ainda não chegou à fase de julgamento, que permanece sem data definida.

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Relembre o caso

Maria Eduarda, de 16 anos, desapareceu no dia 21 de janeiro de 2023, após sair de casa. De acordo com as investigações, a adolescente teria ido ao encontro do então ex-namorado, Gustavo Diniz Frazão, apontado como principal suspeito do crime.

Dias depois, em 30 de janeiro, o corpo da jovem foi encontrado em uma área de mata na região de Inoã, em Maricá, após moradores perceberem um forte odor vindo do local. O corpo estava em avançado estado de decomposição.

Durante as investigações, a Polícia Civil reuniu indícios que apontaram o envolvimento do acusado, incluindo imagens que mostrariam a adolescente na garupa da moto dele no dia do desaparecimento. Além disso, o celular da vítima foi encontrado próximo à residência do suspeito.

Gustavo Diniz foi preso no Centro de Niterói poucos dias após o crime e segue à disposição da Justiça. A morte da adolescente causou grande comoção e mobilizou familiares e amigos, que cobraram justiça.