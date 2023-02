Familiares se despedem de adolescente encontrada morta em Maricá

Foi sepultada na tarde desta quarta-feira (01/02) a estudante Maria Eduarda de Oliveira Ramos, de 16 anos, encontrada morta próximo a Estrada dos Cajueiros, em Inoã, Maricá. Após perícia no Instituto Médico Legal (IML), o corpo foi levado para o Cemitério Municipal de Maricá, no Centro, onde foi enterrado.

A cerimônia contou com a presença de dezenas de familiares e amigos. A família esclareceu que aguarda o resultado das investigações da Polícia e preferiu não comentar detalhes do caso. Durante o velório, o pai de Maria Eduarda, Wilson Augusto Ramos, agradeceu ao apoio das pessoas próximas e aproveitou para comentar sobre como a fé serve de consolo aos familiares no momento.

"A gente não vai estar entregando ela [aos Céus] porque ela já está lá. Estamos apenas fazendo uma cerimônia, porque lá em cima [no céu] ela já está festejando", disse, emocionado. Tios da menina e o pastor da igreja onde ela congregava também homenagearam a memória da adolescente.

"Duda", como era conhecida pelos colegas, estava desaparecida desde o dia 21 de janeiro. Seu corpo foi localizado na manhã da última segunda (30/01), em Chácara de Inoã, na rua 33. O cadáver já estava em avançado estado de decomposição e com as duas pernas quebradas.

A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) registrou o caso. Há suspeitas de que um rapaz esteja envolvido no crime, mas o ocorrido ainda está sendo investigados pelos policiais.

A cidade de Maricá esteve em luto oficial desde o dia da descoberta do corpo. Em nota, a Prefeitura "lamenta profundamente a morte da adolescente Maria Eduarda Ramos, de apenas 16 anos, vítima de feminicídio, e se solidariza com a dor dos familiares e amigos, por esse crime tão brutal". A gestão do município também afirmou que está colaborando com a investigação "para que os assassinos sejam identificados e punidos com o rigor da lei".