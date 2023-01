Adolescente desaparecida em Maricá é encontrada morta próximo a Estrada dos Cajueiros

Uma adolescente de 16 anos, desaparecida há cerca de uma semana, foi encontrada morta na manhã desta segunda-feira (30/01), próxima a Estrada dos Cajueiros, que liga os distritos de Inoã e Itaipuaçu, em Maricá. Maria Eduarda de Oliveira Ramos estava sendo procurada pela família desde o último dia 22 de janeiro,.

De acordo com a Guarda Municipal, pedestres na região comunicaram a dois agentes em patrulhamento a respeito do corpo, que já estava em avançado estado de decomposição no meio da mata em Chácara de Inoã, na Rua 33, bem próximo a Estrada dos Cajueiros.

Lá, os guardas encontraram o cadáver e acionaram a Polícia Militar, que isolaram o local para a perícia. Mais tarde, familiares de Maria Eduarda estiveram no local e reconheceram a menina. A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI), que investiga o caso, também esteve na localidade para realizar a perícia.



Cadáver já estava em avançado estado de decomposição em chácara de Inoã | Foto: O São Gonçalo

Maria Eduarda saiu de sua residência, no bairro Spar, durante a madrugada do dia 22 de janeiro, conforme relatos de familiares, e não voltou mais. Ela estava apenas com seu celular e carregador, segundo os relatos, e a família não conseguiu contato com ela desde então.

O trecho onde o corpo foi encontrado fica bem próximo do local onde outra vítima desaparecida foi localizada no ano passado. Em julho de 2022, a jovem Ysabelli Cristinne Souza de Oliveira, de 18 anos, foi encontrada morta e com ferimentos pelo corpo na mesma Estrada, após sete dias sem ter contato coma família.

Apesar da semelhança, ainda não há nenhuma confirmação de relação entre os dois casos. Detalhes sobre a morte de Maria Eduarda segue sendo investigados pela Polícia Civil.