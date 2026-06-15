Decon deflagra Operação Estética Segura para apurar danos causados a pacientes

Policiais civis da Delegacia do Consumidor (Decon) deflagraram, nesta segunda-feira (15/06), a "Operação Estética Segura" contra um grupo investigado por causar lesões em pacientes submetidos a procedimentos estéticos. A ação tem como objetivo cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão em endereços localizados na Barra da Tijuca, Madureira e Olaria, na capital, além dos municípios de São João de Meriti e Belford Roxo.

A operação é resultado de investigações conduzidas pela especializada a partir de denúncias de pacientes que relataram danos físicos após procedimentos de harmonização de glúteos. Atualmente, a Decon possui diversos inquéritos relacionados ao mesmo estabelecimento. As apurações apontam indícios da utilização de substâncias capazes de provocar graves complicações à saúde, incluindo deformidades permanentes e até risco de morte.

Leia também:

Confira a situação do grupo do Brasil na Copa do Mundo



Anac abre investigação sobre operação de helicópteros envolvidos em tragédia no Rio



No mês passado, a clínica já havia sido interditada durante uma ação conjunta da Decon com a Vigilância Sanitária. Na ocasião, os agentes encontraram diversos medicamentos vencidos, incluindo frascos de soro fisiológico fora do prazo de validade. O estabelecimento funcionava em Vilar dos Teles, em uma das principais vias do bairro.

As diligências desta segunda-feira têm como objetivo reunir novas provas, aprofundar as investigações e identificar todos os envolvidos. A Polícia Civil acredita que o número de vítimas possa ser ainda maior do que o já identificado e orienta que pessoas que tenham sofrido complicações após esse tipo de procedimento procurem uma delegacia para comunicar os fatos.