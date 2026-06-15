Confira a situação do grupo do Brasil na Copa do Mundo

Golaço de Vini Júnior garante o empate da Seleção contra o Marrocos, na estreia da Copa do Mundo - Foto: Nelson Terme/ CBF

Golaço de Vini Júnior garante o empate da Seleção contra o Marrocos, na estreia da Copa do Mundo - Foto: Nelson Terme/ CBF

A primeira rodada do grupo C da Copa do Mundo de 2026 não terminou da maneira que a seleção brasileira sonhou. Com o decepcionante empate na estreia diante do Marrocos, e a vitória da Escócia contra o Haiti, a canarinho liga o sinal de alerta na competição.

No último sábado (13), a Seleção Brasileira entrou em campo para sua estreia na Copa, contra a forte seleção do Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O Brasil saiu atrás do placar aos 21 minutos, com belo gol de Ismael Saibari, cavando na saída do goleiro Alisson. Apesar de ter sido inferior aos marroquinos na maior parte do primeiro tempo, a seleção buscou o empate com um golaço em jogada individual de Vini Júnior, aos 32 minutos.

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Já no outro duelo do grupo C, a Escócia venceu o Haiti pelo placar de 1 a 0, com gol do meio-campista John McGinn. Apesar da derrota, o Haiti mostrou que não veio à passeio nesta Copa. Considerado a equipe mais fraca do grupo, os haitianos deram trabalho para os escoceses que venceram pelo placar mínimo. A seleção da América Central, inclusive, terminou a partida com mais posse de bola, 54% contra 46%.

Com estes resultados, a classificação do grupo C ficou assim:

1° Escócia - 3 pontos

2° Marrocos - 1 ponto

3° Brasil - 1 ponto

4° Haiti - 0 pontos

A Escócia tomou a dianteira do grupo e saiu na frente na disputa por uma vaga nas oitavas da Copa. Única equipe a perder, o Haiti não somou pontos e amarga a última colocação. Já Marrocos e Brasil aparecem na segunda e na terceira colocação, respectivamente.

Cada equipe somou um ponto com o empate, terminando com a mesma quantidade de pontos (1), gols marcados (1) e saldo (0), os primeiros três critérios de desempate. O que deixa o Brasil atrás na tabela é a quantidade de cartões recebidos: dois cartões amarelos, para Ibanez e Casemiro, enquanto a equipe do Marrocos não foi advertida na partida.

O próximo desafio do Brasil é contra o lanterna do grupo, a seleção do Haiti. A bola rola nesta sexta (19), às 21h30 (Brasília), no estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos.