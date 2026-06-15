Anac abre investigação sobre operação de helicópteros envolvidos em tragédia no Rio

O acidente causou a morte de seis pessoas, incluindo três estrangeiros - Foto: Reprodução

O acidente causou a morte de seis pessoas, incluindo três estrangeiros - Foto: Reprodução

Os dois helicópteros envolvidos na colisão seguida de queda e explosão que deixou seis mortos no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, passarão por uma investigação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Além das causas do acidente, a agência apura se pelo menos uma das aeronaves realizava transporte clandestino de passageiros no momento da tragédia.



A informação foi dada pelo diretor-presidente da agência, Tiago Faierstein, neste domingo. De acordo com ele, ambos os pilotos e as aeronaves estavam em situação regular no momento do acidente.

Ainda segundo o diretor-presidente, o principal questionamento neste momento é verificar se pelo menos um dos helicópteros operava irregularmente.

“Porém, nós precisamos verificar se essas aeronaves — ou pelo menos uma delas, a que estava com passageiros — estavam realizando o que a gente chama de transporte aéreo clandestino. Nós temos várias denúncias e algumas investigações em curso”, disse.

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Vítimas do acidente aéreo

O acidente causou a morte de seis pessoas, incluindo três estrangeiros.

No helicóptero PP-MAC estavam: Alexandre Souza, piloto brasileiro; Gaspar Prim (Gaspi), youtuber argentino; Lucas Brito Chaves (Lucas Frota), produtor musical brasileiro; Lucas Vignale, diretor de videoclipes argentino; e Nickel Oliver Tree, cantor e produtor americano.

Já no helicóptero PR-DJJ estava apenas o piloto brasileiro Charles Marsillac.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, houve um acionamento para atender à ocorrência às 8h59. Uma das aeronaves, um Eurocopter AS 350 B2, explodiu quando atingiu o chão, e as chamas se espalharam pelos automóveis que estavam estacionados no local. Todos os cinco ocupantes morreram na hora.

A segunda aeronave, um Bell 206B, caiu, mas não pegou fogo. O piloto morreu preso às ferragens.

As investigações realizadas por autoridades aeronáuticas buscam identificar a causa da colisão entre os helicópteros.



Na manhã desta segunda-feira (15), a Polícia Civil comunicou que os corpos dos três brasileiros foram identificados.