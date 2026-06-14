Aeronaves caem no Recreio dos Bandeirantes e incêndio atinge concessionária de veículos; Vídeo!

Uma aeronave caiu na manhã deste domingo (14), no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Moradores da região relataram ter ouvido uma série de explosões e observado uma grande coluna de fumaça e fogo após o acidente.

De acordo com relatos preliminares, dois helicópteros teriam colidido no ar antes de atingirem o pátio de uma concessionária de veículos. No entanto, as circunstâncias do acidente e as causas do incêndio ainda não foram oficialmente confirmadas.





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Autor: Reprodução/Internet @HERDI.ANDRE

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Ainda segundo testemunhas, uma das aeronaves explodiu após a queda, e as chamas atingiram diversos veículos elétricos que estavam estacionados no local, provocando pequenas explosões em sequência.

O incêndio ocorreu em um terreno utilizado pela concessionária BYD, localizado no cruzamento da Avenida das Américas com as ruas Beth Lago e Rivadávia Campos.

Equipes do Corpo de Bombeiros e de outros órgãos de emergência foram acionadas para a ocorrência. Para o atendimento da situação, a pista lateral da Avenida das Américas precisou ser interditada.