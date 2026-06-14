Cantor Oliver Tree e outras vítimas são identificados após acidente aéreo no Recreio

A Polícia Civil informou, na tarde deste domingo (14), os nomes das pessoas que estavam envolvidas no acidente entre dois helicópteros ocorrido na garagem de uma concessionária de carros elétricos, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Em uma das aeronaves estavam o piloto Alexandre Souza e os passageiros Lucas Brito Chaves, Oliver Tree Nickel, Lucas Vignale e Gaspar Prim ( conhecido como Gaspi, foi um criador de conteúdo argentino conhecido por seu humor irreverente). O segundo helicóptero era ocupado apenas pelo piloto Charles Marsillac.

Leia também:

Aeronaves caem no Recreio dos Bandeirantes e incêndio atinge concessionária de veículos; Vídeo!

Colisão na Ponte Rio-Niterói interdita faixa e mobiliza equipes de resgate; Vídeo

Entre as vítimas está o cantor norte-americano Oliver Tree Nickel, de 32 anos. O artista estava no Brasil após realizar uma apresentação única em São Paulo, no último dia 6 de junho. Conhecido internacionalmente pelos sucessos "Life Goes On" e "Miss You", ele acumulava mais de dois milhões de seguidores nas redes sociais.

Oliver Tree Nickel | Foto: Divulgação

Horas antes do acidente, Oliver compartilhou registros de sua passagem pelo país. Neste sábado (13), o cantor chegou a publicar uma foto em um estúdio de gravação. A morte do artista gerou comoção entre amigos e profissionais do meio musical. Por meio das redes sociais, o produtor musical Victor WAO prestou homenagem a Oliver e ao produtor Lucas Frota.

"Nunca vou te esquecer, Lucas. Te amo muito, meu irmão. Você foi uma das pessoas mais iluminadas e especiais que conheci na vida. Estou sem chão, mas rezando por você onde quer que esteja", escreveu.

Em outra publicação, Victor revelou que também faria a viagem, mas desistiu momentos antes do embarque. Segundo ele, Lucas teria providenciado um transporte terrestre após saber do receio do produtor em voar.

"Era para eu estar naquele helicóptero com vocês, mas desisti no último momento. Você conseguiu um carro para que eu seguisse viagem para Angra e outra pessoa ocupou o meu lugar. Hoje sinto que devo minha vida a você. Não sei como lidar com tudo isso. Te amo, irmão", desabafou.

As causas da colisão entre as aeronaves ainda serão apuradas pelas autoridades responsáveis pela investigação do caso.