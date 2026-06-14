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Colisão na Ponte Rio-Niterói interdita faixa e mobiliza equipes de resgate; Vídeo

O acidente não deixou feridos

relogio min de leitura | Escrito por Redação 14 de junho de 2026 - 13:50
Um dos carros quase caiu da Ponte Rio-Niterói
Um dos carros quase caiu da Ponte Rio-Niterói -

Uma faixa de rolamento do Vão Central da Ponte Rio-Niterói precisou ser interditada após um grave acidente envolvendo dois carros na manhã deste domingo (14). Apesar do susto, a ocorrência não deixou feridos.

A concessionária Ecovias Ponte, responsável pela via, informou que um dos veículos apresentou uma pane mecânica e permaneceu parado na faixa de rolamento. Pouco depois, o carro foi atingido na traseira por outro automóvel que seguia no mesmo sentido.

Imagens registradas por motoristas que passavam pelo local logo após a colisão mostram que um dos veículos ficou em situação de risco, quase caindo da estrutura da ponte.


Autor: Reprodução

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Em razão do acidente, uma faixa de rolamento precisou ser interditada. Apesar da gravidade da colisão, não houve feridos. Os motoristas envolvidos receberam atendimento das equipes da Ecovias Ponte e foram liberados ainda no local.

Colisão entre dois veículos ocorreu no Vão Central na manhã deste domingo (14)
Colisão entre dois veículos ocorreu no Vão Central na manhã deste domingo (14) |  Foto: Reprodução - Vídeo

A pista foi totalmente liberada por volta das 12h.

Tags:

colisão entre carros Colisão na Ponte Rio-Niterói Ponte Rio-Niterói

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