Colisão na Ponte Rio-Niterói interdita faixa e mobiliza equipes de resgate; Vídeo

Uma faixa de rolamento do Vão Central da Ponte Rio-Niterói precisou ser interditada após um grave acidente envolvendo dois carros na manhã deste domingo (14). Apesar do susto, a ocorrência não deixou feridos.

A concessionária Ecovias Ponte, responsável pela via, informou que um dos veículos apresentou uma pane mecânica e permaneceu parado na faixa de rolamento. Pouco depois, o carro foi atingido na traseira por outro automóvel que seguia no mesmo sentido.

Imagens registradas por motoristas que passavam pelo local logo após a colisão mostram que um dos veículos ficou em situação de risco, quase caindo da estrutura da ponte.





Motoristas que passavam pelo local registraram o estado dos veículos Reprodução

Autor: Reprodução

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Em razão do acidente, uma faixa de rolamento precisou ser interditada. Apesar da gravidade da colisão, não houve feridos. Os motoristas envolvidos receberam atendimento das equipes da Ecovias Ponte e foram liberados ainda no local.

Colisão entre dois veículos ocorreu no Vão Central na manhã deste domingo (14) | Foto: Reprodução - Vídeo

A pista foi totalmente liberada por volta das 12h.

