Jovem morre após queda de ponte durante salto de rope jump sem equipamentos de segurança

A vítima foi identificada como Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos - Foto: Reprodução - Redes Sociais

A vítima foi identificada como Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos - Foto: Reprodução - Redes Sociais

Uma mulher identificada como Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, morreu após cair de uma altura de cerca de 40 metros durante um salto de rope jump na Ponte do Esqueleto, em Limeira, no interior de São Paulo. Imagens que circulam nas redes sociais indicam que a jovem não estava presa à corda de segurança no momento do salto.

O local é conhecido pela prática de esportes radicais. Um vídeo gravado no momento do acidente mostra uma pessoa gritando "gente, a corda" logo após Maria Eduarda ser lançada da plataforma. As imagens também mostram que a vítima estava sem o equipamento de segurança, que aparece posteriormente no chão.

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Após o acidente, dois homens deixaram o local, mas foram encontrados posteriormente em uma área de mata por equipes que contaram com o apoio do helicóptero Águia, da Polícia Militar. Ao todo, seis pessoas foram detidas para prestar esclarecimentos, segundo informações do G1.

Em nota, a Polícia Militar de São Paulo informou que atuou na ocorrência em conjunto com o Corpo de Bombeiros após ser acionada por volta das 9h55. Segundo a corporação, a fixação correta dos equipamentos de segurança não teria sido realizada, o que resultou na queda de grande altura e em múltiplos traumas na vítima.

Maria Eduarda chegou a receber os primeiros socorros de pessoas que estavam no local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a morte foi constatada ainda na trilha.

Quando o noivo da jovem chegou à Ponte do Esqueleto e soube do ocorrido, passou mal e precisou receber atendimento médico.

O caso é investigado pela Polícia Civil de Limeira.

Quem era Maria Eduarda?

Maria Eduarda Rodrigues de Freitas tinha 21 anos e morava em Jandira, na Região Metropolitana de São Paulo. Formada em Educação Física e Gestão Esportiva, ela era bastante ativa nas redes sociais, onde compartilhava momentos da rotina, atividades ao ar livre e conteúdos relacionados ao bem-estar.

Pouco antes do acidente, a jovem publicou um story que acabou ganhando repercussão após sua morte. Na postagem, escreveu: "Quem foi o doido que deixou eu vir pular de uma ponte?".