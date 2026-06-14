Rio reforça campanha “Não é Não! Respeite a Decisão” durante a Copa do Mundo de 2026

Com a Copa do Mundo de Futebol de 2026 em andamento, o Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado da Mulher e de Políticas Inclusivas, está fortalecendo as ações da campanha permanente “Não é Não! Respeite a Decisão” em espaços de grande circulação de pessoas que se tornaram pontos de convivência, lazer e celebração durante os jogos do mundial.

A mobilização teve início neste sábado (13), no Armazém do Píer Mauá, durante a transmissão dos jogos promovida pela CazéTV, e seguirá acompanhando eventos e espaços que concentram torcedores ao longo da competição. O objetivo é ampliar a conscientização sobre o enfrentamento ao assédio e demais violências contra as mulheres, divulgar os canais de atendimento disponíveis e fortalecer a cultura do respeito em ambientes de convivência e entretenimento.

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“O futebol tem o poder de reunir pessoas, celebrar encontros e ocupar os espaços públicos de forma positiva. Queremos que as mulheres possam viver esses momentos com liberdade, segurança e respeito. A campanha Não é Não já integra a política permanente do Estado e, durante a Copa do Mundo, estamos ampliando sua presença justamente nos locais que estão se transformando em grandes pontos de encontro para torcedores e famílias”, destacou a secretária de Estado da Mulher e de Políticas Inclusivas, Bia Pacheco.

A ação conta com a mobilização de parceiros institucionais, como o Ministério Público, e setores estratégicos para ampliar a divulgação do Protocolo Não é Não e dar visibilidade à rede de atendimento às mulheres já existente no estado. O trabalho envolve órgãos públicos, sistema de justiça, municípios e representantes dos setores de turismo, hotelaria, gastronomia, entretenimento e transportes.

O Rio de Janeiro conta com a regulamentação estadual do Protocolo Nacional Não é Não, por meio do Decreto Estadual nº 49.520/2025, que estabelece diretrizes para prevenção, acolhimento e encaminhamento de mulheres em situação de constrangimento, assédio, violência ou discriminação em estabelecimentos e eventos.

Somente em 2025, as ações de conscientização da campanha alcançaram cerca de 9,6 milhões de pessoas em grandes eventos, espaços de convivência e locais de grande circulação em todo o estado. Além disso, a plataforma oficial do programa já contabiliza mais de 22 mil inscrições e mais de 18,5 mil certificados emitidos para profissionais dos setores de bares, restaurantes, hotéis, eventos e entretenimento, fortalecendo a capacidade de identificação, acolhimento e encaminhamento adequado de situações de violência.

Capacitação para profissionais

Os profissionais que atuarão durante a Copa do Mundo em estabelecimentos, eventos, espaços de lazer, turismo e entretenimento também podem realizar gratuitamente a capacitação online do programa “Não é Não! Respeite a Decisão”. Disponível na plataforma oficial do programa, a formação apresenta orientações sobre prevenção ao assédio, acolhimento às mulheres, procedimentos previstos no Protocolo Não é Não e formas adequadas de encaminhamento às redes de proteção e atendimento.

Acesso à plataforma: www.naoenaorj.com.br

Como buscar ajuda

Para as mulheres que estiverem em eventos, transmissões públicas, áreas de convivência de torcedores ou outros espaços de grande circulação durante a Copa do Mundo, a orientação é procurar imediatamente funcionários do local, agentes das forças de segurança ou equipes de acolhimento presentes no evento.

O Estado do Rio de Janeiro dispõe de uma rede especializada de atendimento às mulheres em situação de violência, composta por Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAMs), Patrulha Maria da Penha - Guardiões da Vida, Centros Especializados de Atendimento à Mulher, serviços de saúde, assistência social e órgãos do sistema de justiça, garantindo acolhimento e encaminhamento adequado às mulheres brasileiras e estrangeiras que necessitem de apoio.

Serviço e canais de emergência

Polícia Militar: 190

Central de Atendimento à Mulher: 180

Pontos de apoio presenciais: agentes do Segurança Presente, equipes da Patrulha Maria da Penha, batalhões da Polícia Militar, Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAMs) e demais Delegacias de Polícia, Centros Especializados de Atendimento à Mulher (CEAMs e CIAMs) e demais serviços que compõem a rede estadual de enfrentamento à violência contra as mulheres.