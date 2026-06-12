Quadrilha Balão Dourado, de São Gonçalo, divulga agenda de apresentações até agosto

Quadrilha Balão Dourado faz shows por todo o Rio de Janeiro - Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

Quadrilha Balão Dourado faz shows por todo o Rio de Janeiro - Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

A tradicional Quadrilha Balão Dourado, que arrasta multidões para assistir às suas belas apresentações, está com a agenda cheia de shows nos próximos meses.

As apresentações resgatam as tradicionais quadrilhas de salão, misturando tradição e modernidade, com a juventude responsável pela organização das danças. A Quadrilha Balão Dourado teve início entre as décadas de 1980 e 1990, mas ficou sem atividades por alguns anos, até que o presidente Cristiano Pereira retomou os trabalhos ao lado dos jovens do bairro Boa Vista, em São Gonçalo.

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Atualmente, a quadrilha faz apresentações para o público, mas também participa de concursos.

“Na verdade, nós trabalhamos o ano inteiro em prol do Balão Dourado. Junho é o mês das apresentações. Hoje, dividimos o nosso grupo em até três partes para conseguirmos dar conta da nossa agenda. Nosso forte sempre foi o público e, por isso, hoje trabalhamos dessa forma. Já em julho, nós ficamos um pouco mais focados nos concursos. São alegorias, indumentárias, repertório. Uma outra Balão Dourado se forma especialmente para irmos disputar com outras quadrilhas e trazermos títulos para São Gonçalo”, explicou Isabel Cristina Ramos de Santana, de 23 anos, integrante do Balão Dourado.

Confira os shows e apresentações programados para os meses de junho, julho e agosto.

Junho:

14 de junho: Igreja Nossa Senhora Aparecida, no Feijão, às 18h / Igreja Nossa Senhora de Aparecida Galo Branco, às 19h30 / Concha Acústica, às 20h;

19 de junho: São Lourenço, às 20h30;

20 de junho: Dona Jujuca Itaipu, às 15h / Arraiá Rubor Negro - Lagoa, às 15h / Escola Paraíso, às 17h / Praia Clube São Francisco, às 21h / Arraiá da Roça, no Condomínio Parque Sol da Enseada, às 21h30; Morro do Sabão, às 22h30

21 de junho: Partage Shopping, às 16h / Magé-Santo Antônio, às 19h30;

24 de junho: Rio Bonito, às 21h30;

26 de junho: Condomínio Oásis Camboinhas, às 20h;

27 de junho: APAE SG, às 14h / Sesc Niterói, às 18h / Condomínio Vale de Itaipu, às 20h;

28 de junho: LIQUERJ, às 20h30;

Grupo tradicional de São Gonçalo, que reúne centenas de espectadores em suas apresentações, terá dezenas de compromissos em festas juninas, eventos culturais e torneios pelo estado do Rio de Janeiro nos próximos meses | Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

Julho:

03 de julho: OAB São Gonçalo, às 20h / Porto da Pedra, às 23h;

04 de julho: Morro da Viradouro, às 16h / Marinha SG, às 19h30 / Igreja do Gradim, às 19h30 / Padre Simplício, às 20h30 / Igreja Santíssima Trindade, às 21h30 / LIQUERJ, às 23h;

05 de julho: Praia de Itaipu, às 19h / Araruama, às 19h30 / Igreja Nossa Senhora da Conceição e Santa Isabel, às 20h;

09 de julho: Escola Alcina - Itaipu, às 17h;

10 de julho: Torneio de Quadrilhas - Morro do Sampaio, às 02h20 / UERJ, às 18h / Arraiá da Boa Vista, às 23h / Escola Célia Pereira, às 11h30;

11 de julho: Torneio A Roça É Nossa, às 02h40 / Clube Fonseca, às 20h / CIEP Galo Branco, às 15h / Padre Simplício, às 20h30 / Santa Terezinha - Rio do Ouro, às 22h / Figueira, às 23h30 / Arraiá da WS, às 23h30 / Festa do Vermelhão MD, às 00h;

12 de julho: Torneio, Cajueiros, às 22h;

17 de julho: Igreja de Santana - Itaúna, às 21h;

18 de julho: Maricá Life, às 20h / Guapimirim, às 18h / Arraiá do Gradim, às 22h;

19 de julho: ASPRA Itaipuaçu, às 17h / Arraiá da Salvatore, em Vista Alegre, às 21h;

20 de julho: Arraiá do Pontar, às 19h;

25 de julho: Petrópolis, às 18h / Ipiiba, às 21h / Arraiá da Sobrecam, às 21h;

27 de julho: Maricá Life, às 20h;

O mês de julho está repleto de apresentações | Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

Agosto:

08 de agosto: Manna Júnior, às 11h30 / Escola Municipal Joaquim Lavoura, às 14h;

09 de agosto: Prefeitura de Maricá, às 16h (grupo infantil) / Prefeitura de Maricá, às 17h (grupo principal);

15 de agosto: Arraiá do Tio Binho, às 21h.

Confira as apresentações do mês de agosto | Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

Sob supervisão de Marcela Freitas