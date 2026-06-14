2ª Edição do Desfile Adota Pet terá 20 animais jovens e idosos em busca de um lar
O evento de adoção será no São Gonçalo Shopping
A ONG ‘Leve um Anjo pra Casa’ está promovendo a 2ª Edição do Desfile Adota Pet, com o intuito de promover a adoção de animais adultos e idosos. O evento será no segundo andar do São Gonçalo Shopping, das 13h às 16h, deste domingo.
No evento, 20 cães adolescentes, além de idosos, vão desfilar em busca de um novo lar. Os filhotes não estarão presentes, mas estarão na campanha de julho. A medida foi tomada para que os animais mais velhos tenham maiores chances de serem adotados.
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Quem escolher praticar um ato de amor através da adoção ganhará brindes. O veterinário do projeto, Dr Rhamon Nunes, dará descontos em vacinas, consultas e exames oferecidos aos animais adotados.
Além disso, também haverá brindes da Pet Fun Natural e da Ração Fórmula.
Sob supervisão de Marcela Freitas