Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,0763 | Euro R$ 5,8743
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

2ª Edição do Desfile Adota Pet terá 20 animais jovens e idosos em busca de um lar

O evento de adoção será no São Gonçalo Shopping

relogio min de leitura | Escrito por Cristine Oliveira 14 de junho de 2026 - 08:30
O evento de adoção ocorre na tarde deste domingo, no São Gonçalo Shopping
O evento de adoção ocorre na tarde deste domingo, no São Gonçalo Shopping -

A ONG ‘Leve um Anjo pra Casa’ está promovendo a 2ª Edição do Desfile Adota Pet, com o intuito de promover a adoção de animais adultos e idosos. O evento será no segundo andar do São Gonçalo Shopping, das 13h às 16h, deste domingo.

No evento, 20 cães adolescentes, além de idosos, vão desfilar em busca de um novo lar. Os filhotes não estarão presentes, mas estarão na campanha de julho. A medida foi tomada para que os animais mais velhos tenham maiores chances de serem adotados.

O evento reúne animais jovens e idosos
O evento reúne animais jovens e idosos |  Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

Leia também:

Enel Rio promove troca de geladeiras e ações de sustentabilidade na Região Metropolitana

São Gonçalo recebe a segunda edição do Festival de Contação de Histórias

Quem escolher praticar um ato de amor através da adoção ganhará brindes. O veterinário do projeto, Dr Rhamon Nunes, dará descontos em vacinas, consultas e exames oferecidos aos animais adotados.

Os tutores que adotarem os animais terão desconto em exames e vacinas além de outros brindes
Os tutores que adotarem os animais terão desconto em exames e vacinas além de outros brindes |  Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

Além disso, também haverá brindes da Pet Fun Natural e da Ração Fórmula.

  • 2ª Edição do Desfile Adota Pet terá 20 animais jovens e idosos em busca de um lar
    Câmera 1/2
    O evento vai reunir animais adultos e idosos
    Fullscreen
  • 2ª Edição do Desfile Adota Pet terá 20 animais jovens e idosos em busca de um lar
    Câmera 2/2
    O evento é organizado pela ONG 'Leve um Anjo pra Casa'
    Fullscreen
2ª Edição do Desfile Adota Pet terá 20 animais jovens e idosos em busca de um lar 2ª Edição do Desfile Adota Pet terá 20 animais jovens e idosos em busca de um lar
  • 2ª Edição do Desfile Adota Pet terá 20 animais jovens e idosos em busca de um lar
  • 2ª Edição do Desfile Adota Pet terá 20 animais jovens e idosos em busca de um lar

Sob supervisão de Marcela Freitas 

Tags:

2ª Edição do Desfile Adota Pet animais para adoção são gonçalo shopping

Matérias Relacionadas