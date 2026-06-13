Alexandre Torres participa da Série Craques da Leitura na Biblioteca A Casa Amarela

O ex-zagueiro Alexandre Torres, filho do eterno capitão da Seleção Brasileira tricampeã mundial em 1970, Carlos Alberto Torres, visitou a Biblioteca A Casa Amarela, localizada na estação Cinelândia do MetrôRio, na manhã de sexta-feira (12).

Com passagens marcantes por Fluminense e Vasco, Alexandre Torres foi o segundo convidado da Série Craques da Leitura, iniciativa promovida pela Biblioteca A Casa Amarela que busca aproximar grandes nomes do esporte do universo dos livros e da formação de leitores.

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"Tive uma experiência muito legal ao visitar à Biblioteca A Casa Amarela na estação da Cinelândia do metrô. Fiquei encantado com o projeto e com a forma que eles levam a sério a questão da importância da leitura na vida do cidadão carioca. Fiz meu cadastro, fui presenteado pelo Pedro com um livro e queria compartilhar isso com vocês", contou.

O ex-jogador foi recepcionado por Pedro do Livro, fundador da Biblioteca A Casa Amarela e idealizador do projeto. Durante o encontro, os dois conversaram sobre a importância da leitura na formação pessoal e profissional, compartilharam histórias do futebol e relembraram momentos marcantes da trajetória de Carlos Alberto Torres, considerado um dos maiores laterais-direitos da história do futebol mundial.

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Em um bate-papo descontraído, Alexandre destacou a influência do pai dentro e fora dos gramados, enquanto Pedro reforçou o papel da leitura como ferramenta de transformação social. A conversa também abordou experiências vividas no esporte e a importância de preservar a memória de ídolos que marcaram gerações.

"Alexandre é a prova viva que um ambiente de vitória muda uma vida. Convivendo desde cedo com as medalhas e o sonho de ser jogador, ele pode escrever sua própria historia. É isso que queremos para os meninos e meninas do nosso projeto social", contou Pedro do Livro.

A Série Craques da Leitura segue promovendo encontros entre personalidades do futebol e o público, incentivando o hábito da leitura por meio de histórias inspiradoras e experiências de vida que ultrapassam as quatro linhas.