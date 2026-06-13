Fim de semana terá 13 praias recomendadas ao banho nas zonas sul e sudoeste do Rio de Janeiro

A praia de Piratininga é umas das que estão próprias para banho em Niterói - Foto: Reprodução - Internet

A praia de Piratininga é umas das que estão próprias para banho em Niterói - Foto: Reprodução - Internet

O boletim de balneabilidade divulgado pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea) nesta sexta-feira (12) traz 13 praias recomendadas para banho nas zonas sudoeste e sul do Rio de Janeiro no sábado e no domingo (13 e 14/6).

As praias liberadas são Barra de Guaratiba, Grumari, Prainha, Pontal de Sernambetiba (exceto no canal de Sernambetiba), Recreio, Barra da Tijuca (menos no 2º Grupamento do Corpo de Bombeiros e no Quebra mar, em frente à Rua Sargento João de Faria), Joatinga, Pepino, Arpoador, Diabo, Copacabana (com exceção do trecho em frente à Rua Francisco Otaviano), Leme e Vermelha.

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Está desaconselhado o banho nas praias de São Conrado, Vidigal, Leblon, Ipanema, Urca, Botafogo, Flamengo e Glória.

Em Niterói, as praias favoráveis ao mergulho Boa Viagem, Eva, Adão, Piratininga, Sossego, Camboinhas, Itaipu e Itacoatira (menos em frente à Rua das Azaleias).

O banho não está permitido nas praias do Gragoatá, Flechas, Icaraí, São Francisco, Charitas e Jurujuba.

O Inea alerta que o banho de mar deve ser evitado nas 24 horas após a ocorrência de chuvas e próximo à saída de galeria de águas pluviais ou canais de drenagem. O boletim de balneabilidade pode ser consultado no site do instituto (www.inea.rj.gov.br).