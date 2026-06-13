Detran RJ deixa de exigir manobra de baliza no exame prático de primeira habilitação

O Detran RJ informa que, a partir deste sábado (13/6), a manobra de estacionamento em área com balizas deixará de ser cobrada nos exames práticos de direção veicular realizados pelos candidatos à primeira habilitação em todo o Estado do Rio de Janeiro. A eliminação da baliza é uma adequação à Resolução nº 1.020/2025 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

No momento, esta será a única alteração de procedimentos no exame prático de direção veicular. O Detran RJ está promovendo as adequações à Resolução por etapas, o que reforça seu compromisso com a confiabilidade e a transparência do processo de primeira habilitação, e garante maior controle em todas as fases do serviço e um processo mais seguro para os condutores.

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Como o Detran RJ utiliza tablets para a transmissão online dos resultados das provas práticas e adota o reconhecimento facial dos candidatos — em substituição à biometria —, o processo de adaptação é mais complexo e demanda prazo maior.

A partir deste sábado, o instrutor deverá posicionar o veículo ao lado de uma baliza isolada, que permanecerá no espaço até agora destinado ao exame de baliza, servindo de referência para o início da prova. Deste ponto, o candidato deverá iniciar o percurso já previamente estabelecido. Nada muda no trajeto nem no local atualmente usado para o fim do exame.

O Detran RJ reafirma seu compromisso com a agilidade, a transparência e o cuidado com a população fluminense, adotando soluções para que os candidatos tenham um processo de habilitação ágil, eficiente e sem burocracia.