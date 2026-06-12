Elon Musk vira o primeiro trilionário da história da humanidade

O empresário Elon Musk se tornou, nesta sexta-feira (12) o primeiro trilionário da história após a estreia da SpaceX na Nasdaq, principal bolsa de tecnologia dos Estados Unidos, que reúne empresas como Apple, Google e Microsoft. Antes de chegar ao status, Musk já era o líder da lista da revista Forbes de mais rico do Mundo.

Com a entrada da SpaceX na bolsa, a Forbes colocou Elon Musk como o primeiro ser trilionário da humanidade. A fortuna estimulada do empresário é de US$ 1,1 trilhão. Com alta expectativa, a SpaceX chegou ao mercado com ações precificadas em US$ 135 no IPO (oferta pública inicial). A estreia elevou o valor de mercado da companhia e impulsionou a fortuna de Musk.

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Quem é Elon Musk

Filho mais velho de um sul-africano e de uma canadense de classe alta, Musk nasceu em Pretória, na África do Sul, em 1971. Ele já foi casado duas vezes e teve quatorze filhos. Ele viveu na África do Sul até 1989, quando se mudou para o Canadá pouco antes do seu aniversário de 18 anos.

Começou a faculdade na Queen's University em Ontário, no Canadá, mas, no meio da graduação, se mudou para a Universidade da Pensilvânia, nos EUA, onde se naturalizou cidadão americano. É bacharel em física e economia. Musk aprendeu a programar sozinho e criou jogos na adolescência.