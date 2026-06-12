Nubank nega fim de atividades e diz que mensagem a clientes foi um "erro"

O banco Nubank negou o encerramento de suas atividades após clientes receberem notificação que falava sobre o fim das operações da instituição financeira. Em nota, o banco lamentou o envio errado de uma mensagem aos usuários.

A empresa informou que o episódio decorreu de um "erro operacional pontual", que está sendo investigado internamente. Segundo a instituição financeira, que pediu desculpas pelo acontecido, o envio das notificações foi realizado à uma parcela de sua base de clientes.

"O caso não tem qualquer relação com a segurança da plataforma, a proteção das informações dos clientes ou a solidez da companhia. As operações do Nubank seguem normalmente, com segurança e estabilidade.", diz o comunicado.

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Veja mensagem enviada à clientes:

"Você recebeu uma mensagem incorreta sobre uma suposta liquidação do Nubank pelo FGC. Reiteramos que isso se tratou de um erro operacional e pedimos sinceras desculpas pelo ocorrido. Gostaríamos de tranquilizar você e reforçar que o Nubank é a maior instituição financeira privada do Brasil. Somos uma empresa sólida, segura e consolidada no mercado. Seu patrimônio e seu relacionamento conosco continuam protegidos como sempre."