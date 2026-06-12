Evento gratuito em São Gonçalo celebra tradicional feijoada como patrimônio imaterial do Estado do Rio

O evento será realizado nos dias 13 e 14 de junho (sábado e domingo), a partir das 10h - Foto: Divulgação

O evento será realizado nos dias 13 e 14 de junho (sábado e domingo), a partir das 10h - Foto: Divulgação

São Gonçalo recebe neste final de semana, dias 13 e 14 de junho, um festival gratuito com atividades culturais para todo o público, incluindo a criançada. Para celebrar o reconhecimento da Feijoda do Ogun como Patrimônio Histórico e Imaterial do Estado do Rio, o Ilè Asé do Ogun Já, em Tribobó, fará um grande evento com pesquisadores, artistas, lideranças religiosas e toda a comunidade.

Além da famosa feijoada, no sábado, a programação do festival reúne atividades culturais, rodas de conversa, palestras, atividades infantis, incluindo pula-pula e oficina de desenho. O encerramento, no domingo, contará com uma grande Roda de Samba e o show do cantor Igor Benatti, reunindo público, comunidade e convidados em um momento de confraternização.

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O evento será realizado nos dias 13 e 14 de junho (sábado e domingo), a partir das 10h, na Rua Francisco de Paula Moura Neto, 651 – Tribobó – São Gonçalo.

Ao longo de quase seis décadas, a Feijoada do Ogun, promovida pela Casa, reúne moradores e toda a comunidade como um símbolo de resistência cultural, pertencimento e transmissão de saberes, consolidando-se como uma das mais tradicionais celebrações da região.