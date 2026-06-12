Princípio de incêndio em hospital assusta pacientes e funcionários em Botafogo

Um princípio de incêndio assustou pacientes e funcionários do Hospital Samaritano, na Rua Bambina, em Botafogo, na Zona Sul, na madrugada desta sexta-feira (12). De acordo com o Corpo de Bombeiros, algumas pessoas que estavam internadas precisaram ser retiradas do local, mas retornaram aos poucos após a situação ser controlada.

O quartel do Humaitá foi acionado às 00h38. Apesar do susto, não houve vítimas. O fogo teria sido provocado por um curto-circuito. De acordo com o hospital, o foco do incêndio aconteceu na subestação de energia do local e, como medida de segurança, parte dos pacientes internados e seus acompanhantes foram transferidos para áreas abertas da unidade, conforme previsto no plano de emergência.

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A ação foi conduzida pelos brigadistas, equipe assistencial e pelos Bombeiros. Ainda de acordo com a instituição, o restabelecimento da energia foi realizado imediatamente por meio dos equipamentos de contingência do próprio hospital.

Na manhã desta sexta-feira (12), equipes da Light permanecem no local trabalhando para restabelecer integralmente a alimentação elétrica do prédio.