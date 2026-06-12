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Morre menino de 11 anos internado com suspeita de envenenamento no Rio

A Polícia Civil informou que aguarda os resultados dos exames médicos, toxicológicos e das perícias

relogio min de leitura | Escrito por Redação 12 de junho de 2026 - 10:53
Segundo familiares, ele teria consumido um pedaço de bolo que estaria contaminado por alguma substância tóxica
Segundo familiares, ele teria consumido um pedaço de bolo que estaria contaminado por alguma substância tóxica -

O menino, identificado como Arthur Mello, de 11 anos, que estava internado no Hospital Estadual Ricardo Cruz, em Nova Iguaçu, com suspeita de envenenamento, morreu nesta quinta-feira (11) após sofrer uma parada cardíaca. A criança estava internada desde a semana passada. Segundo familiares, ele teria consumido um pedaço de bolo que estaria contaminado por alguma substância tóxica.

A investigação passou a ser conduzida pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que trabalha com a possibilidade de que a contaminação tenha acontecido de forma intencional. O caso também é apurado pela 64ª DP (São João de Meriti). O boletim foi feito pelo pai do menino, Ademir de Mello, que acredita que o filho possa ter ingerido chumbinho, produto vendido ilegalmente como veneno de rato.

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Nos últimos dias, parentes informaram que o estado de saúde de Arthur era considerado grave. Segundo o pai, a criança apresentava um quadro de inchaço cerebral acentuado e tinha resposta limitada aos medicamentos administrados pela equipe médica.

A Polícia Civil informou que aguarda os resultados dos exames médicos, toxicológicos e das perícias para determinar o que causou o quadro clínico da criança. As investigações incluem a coleta de depoimentos de testemunhas e outras diligências para esclarecer as circunstâncias do caso.

Tags:

contaminação intencional envenenamento infantil Investigação Criminal

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