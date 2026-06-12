Morre menino de 11 anos internado com suspeita de envenenamento no Rio

Segundo familiares, ele teria consumido um pedaço de bolo que estaria contaminado por alguma substância tóxica - Foto: Reprodução

Segundo familiares, ele teria consumido um pedaço de bolo que estaria contaminado por alguma substância tóxica - Foto: Reprodução

O menino, identificado como Arthur Mello, de 11 anos, que estava internado no Hospital Estadual Ricardo Cruz, em Nova Iguaçu, com suspeita de envenenamento, morreu nesta quinta-feira (11) após sofrer uma parada cardíaca. A criança estava internada desde a semana passada. Segundo familiares, ele teria consumido um pedaço de bolo que estaria contaminado por alguma substância tóxica.

A investigação passou a ser conduzida pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que trabalha com a possibilidade de que a contaminação tenha acontecido de forma intencional. O caso também é apurado pela 64ª DP (São João de Meriti). O boletim foi feito pelo pai do menino, Ademir de Mello, que acredita que o filho possa ter ingerido chumbinho, produto vendido ilegalmente como veneno de rato.

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Nos últimos dias, parentes informaram que o estado de saúde de Arthur era considerado grave. Segundo o pai, a criança apresentava um quadro de inchaço cerebral acentuado e tinha resposta limitada aos medicamentos administrados pela equipe médica.

A Polícia Civil informou que aguarda os resultados dos exames médicos, toxicológicos e das perícias para determinar o que causou o quadro clínico da criança. As investigações incluem a coleta de depoimentos de testemunhas e outras diligências para esclarecer as circunstâncias do caso.