Menino de 9 anos morre em atropelamento envolvendo ônibus e bicicleta elétrica no Complexo do Alemão

Uma criança, identificada como Theo Fernandes Motta, 9 anos, morreu após ser atropelada por um ônibus na tarde desta quinta-feira (11), na Avenida Itararé, no Complexo do Alemão, Zona Norte. O menino estava em uma bicicleta elétrica conduzida pelo avô no momento em que o acidente aconteceu.

De acordo com a Polícia Militar, agentes da UPP Alemão realizavam patrulhamento de rotina quando se depararam com o acidente, por volta de 14h40, próximo à Clínica da Família. Segundo a PM, o veículo em que o menino estava se envolveu em uma batida com um ônibus.

Theo sofreu ferimentos graves e foi socorrido por populares para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Alemão. Mas, ele não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade de saúde. O avô da criança também ficou ferido e recebeu atendimento médico.

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Ainda segundo a Polícia Militar, quando as equipes chegaram ao local, a cena do acidente já havia sido alterada por populares. O caso foi registrado na 22ª DP (Penha), o motorista do ônibus realizou exame de alcoolemia, que apresentou resultado negativo para a ingestão de álcool. Em nota, a empresa de ônibus lamentou o ocorrido e informou que está colaborando com as investigações. "A Transportes Fabio's lamenta profundamente o acidente envolvendo um de nossos veículos na tarde desta quinta-feira (11). As circunstâncias ainda estão sendo investigadas pelas autoridades, e a empresa vai prestar toda a colaboração na apuração do caso", informou a empresa.

Família em choque

Em entrevista ao jornal O Dia, Lindomar, tio de Theo, contou que o menino completaria aniversário na próxima quarta-feira (17). Filho único, ele era o grande xodó da mãe. Segundo Lindomar, o avô havia ido buscá-lo na escola de bicicleta para evitar gastos com passagem de ônibus, e a avó agora se culpa por não ter feito o trajeto.

Ao jornal, Lindomar relatou ainda que seu pai, avô do menino, segue em estado de choque e não se lembra do que aconteceu. As informações que a família possui até o momento foram repassadas por testemunhas.

"A gente não tem muitos detalhes porque foi tudo muito rápido. Meu pai ainda está meio em choque, não lembra de nada. O que falaram foi que o ônibus tentou desviar de outro carro e, ao fazer a manobra, a traseira atingiu os dois, que estavam parados perto do meio-fio. Meu pai foi para um lado, ele para o outro e, infelizmente, aconteceu essa fatalidade", afirmou.

Segundo o relato do tio, a bicicleta estava parada no canto da pista, em frente à Vila Olímpica, quando foi atingida pelo coletivo.

"Pelo que eu soube, e pelo que ouvi o motorista falar na delegacia, ele não viu. Tanto que parou uns 30 ou 40 metros à frente, próximo à Clínica da Família, porque os passageiros avisaram. Ele não viu", acrescentou.