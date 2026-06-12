Caravana de Arte e Lazer estará em Vista Alegre e Colubandê neste fim de semana

A Caravana de Arte e Lazer vai animar os bairros Vista Alegre e Colubandê neste fim de semana. No próximo sábado (13), a criançada de Vista Alegre vai poder aproveitar a ação; no domingo (14), é a vez dos moradores do Colubandê curtirem as atividades. O evento ocorre das 9h às 13h.

A caravana é uma iniciativa da Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg) e leva para as crianças uma manhã de atividades recreativas gratuitas, com o objetivo de garantir diversão para os moradores durante os fins de semana.

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No evento, as crianças poderão curtir cama elástica, infláveis, oficinas, brincadeiras, jogos e músicas com os recreadores. Além disso, também são disponibilizadas barraquinhas de lanche gratuitas para as famílias.

Serviço:

Sábado (13) – Rua Imeri, nº 2 – Vista Alegre

Horário: 9h às 13h.

Domingo (14) – Rua Expedicionário Ary Rauen (Vila Olímpica) -Colubandê.

Horário: 9h às 13h.