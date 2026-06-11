Projeto de SG participa de Fórum sobre Comunicação e Impacto Social na Mangueira

O Projeto NEACA Tecendo Redes, realizado pelo Movimento de Mulheres em São Gonçalo (MMSG), participou do Fórum de Comunicação e Impacto Social - Foto: Divulgação

O Projeto NEACA Tecendo Redes, realizado pelo Movimento de Mulheres em São Gonçalo (MMSG), participou do Fórum de Comunicação e Impacto Social - Foto: Divulgação

O Projeto NEACA Tecendo Redes, realizado pelo Movimento de Mulheres em São Gonçalo (MMSG), com parceria da Petrobras por meio do Programa Petrobras Socioambiental, participou do Fórum de Comunicação e Impacto Social – Vozes do Terceiro Setor: Comunicar para Transformar, promovido pelo Instituto Mangueira do Futuro, no Centro de Referência Esportiva Mangueira, no Rio de Janeiro.

Representando o projeto, o jornalista e analista de comunicação Charles Rodrigues e o publicitário e analista de mídias Lucas Ramonn acompanharam toda a programação do evento, que reuniu profissionais da comunicação, gestores de projetos sociais, lideranças comunitárias e representantes de organizações do terceiro setor para debater estratégias de fortalecimento da comunicação como instrumento de transformação social.

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Na abertura do encontro, Marcela Souza Levigard, gerente de Projetos Sociais da Gerência Executiva de Responsabilidade Social da Petrobras, ressaltou o papel da comunicação na consolidação das iniciativas sociais.

"Comunicar é dar visibilidade aos resultados, às histórias e às pessoas que constroem a transformação social. Investir em comunicação é fortalecer o impacto dos projetos e ampliar sua capacidade de mobilização e engajamento", destacou.

A programação contou com painéis sobre comunicação de impacto, comunicação antirracista, diversidade nas narrativas e engajamento comunitário nas redes sociais. Entre os participantes estiveram profissionais reconhecidos da área, como o jornalista e escritor Aydano André Motta, os comunicadores Camilo Coelho e Victor Ladeira, além de Rafaela Bastos e Isabelly Damasceno.

Além da participação nos painéis, os representantes do NEACA Tecendo Redes aproveitaram o encontro para dialogar com integrantes de outros projetos apoiados pela Petrobras e instituições da sociedade civil, fortalecendo redes de cooperação e intercâmbio de experiências.

A presença do NEACA Tecendo Redes no fórum reforça o compromisso do Movimento de Mulheres em São Gonçalo com a qualificação permanente de sua equipe e com o aprimoramento das estratégias de comunicação utilizadas para promover os direitos de crianças, adolescentes e suas famílias nos territórios atendidos pelo projeto.