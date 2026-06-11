Luana Piovani compartilha com seguidores boicote à Copa do Mundo

A ex-global Luana Piovani anunciou que não assistirá à Copa do Mundo de 2026, que começa nesta quinta-feira (11), às 14h30, em forma de protesto contra questões externas que estão acontecendo durante a realização da competição. A informação foi divulgada pela atriz através dos stories publicados em seu perfil no Instagram, em que ela se posicionou contra a realização do torneio em meio a tensões políticas que acontecem ao redor do mundo. A apresentadora ainda fez críticas diretas à Federação Internacional de Futebol (Fifa) e ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.



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"Eu não vou assistir a nenhum jogo da Copa. Isso é importante? Não. Não é importante para ninguém, mas para mim é. Cara, como é que a Fifa, que é uma instituição tão escrota e dona de tudo que eles botam a mão, está chupando as bolas do Trump? Como é que vocês têm coragem de achar uma Copa boa, ou de assistir, ou de torcer por quem quer que seja? O mundo está acabando, e vocês estão preocupados com Copa", a atriz desabafou no seu perfil, nesta quarta (10).

Luana ainda pontua que não tem interesse em conferir o desempenho das equipes que se classificaram para a competição: "Eu não vou assistir a nenhum jogo. O que me dá uma alegria imensa porque provavelmente ficarei sozinha em casa em silêncio... Meu pai e meu filho provavelmente vão para algum lugar assistir, não sei".

A ex-global afirmou estar "chocada" com a realização e continuidade do evento, visto que um dos países cede da Copa está envolvido em conflitos com outros países, além de enfrentar tensões políticas dentro do próprio território, como as questões imigratórias.

"Como é que vocês permitem? Como é que alguém faz um campeonato, todos esses países entraram e aí as pessoas criam dificuldades para os países participarem? Gente, é na hora falar: 'Então, a gente não entra', 'então, a gente não vai'. 'Ai, quem perde é você'. Não. Tinha que existir a união de todos. O problema do planeta é esse: não há união".

Para finalizar o desabafo, a atriz completou: "Essa Copa já está um fracasso de venda de ingresso, de visitantes e vocês ainda insistem. Cara, eu nunca vi uma Copa com mais problema. Além dos problemas da Copa em si, tem os nossos. A gente já está com problema o suficiente na nossa Seleção... Eu sou contra a Copa, que para mim a Copa não existiria, e que eu acho que todos os times e todos os países deviam se unir para botar uma trolha gigantesca no rabo do Trump e falar: 'Ok, você está lidando desse jeito com a Copa, ninguém vai jogar'. Mas o planeta não conhece a união, né?".