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Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 8 milhões nesta quinta-feira

Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília

relogio min de leitura | Escrito por Agência Brasil 11 de junho de 2026 - 09:02
O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6
O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6 -

As seis dezenas do concurso 3.017 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

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O prêmio da faixa principal está acumulado e estimado em R$ 8 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 20h30 (horário de Brasília), nas lotéricas e pela internet, no portal das Loterias Caixa.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Tags:

aposta da mega-sena Caixa Econômica Federal Mega - Sena

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