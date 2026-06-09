Luana Bandeira conduz noite de dança afro no projeto 'Sambando com o Tigre'

Desta vez, a convidada será Luana Bandeira, atriz, dançarina, empresária cultural e destaque do carnaval carioca - Foto: Divulgação/Porto da Pedra

Desta vez, a convidada será Luana Bandeira, atriz, dançarina, empresária cultural e destaque do carnaval carioca - Foto: Divulgação/Porto da Pedra

A escola de samba Porto da Pedra realiza, nesta terça-feira (09), às 20:30h, mais uma edição do projeto Sambando com o Tigre. Desta vez, a convidada será Luana Bandeira, atriz, dançarina, empresária cultural e destaque do carnaval carioca.

Com uma trajetória marcada pela valorização da cultura popular e das tradições afro-brasileiras, Luana comandará uma noite especial dedicada à dança afro, compartilhando conhecimentos, técnicas e vivências ligadas a essa importante manifestação cultural.

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O encontro integra a programação do Sambando com o Tigre, projeto desenvolvido pelo Porto da Pedra para promover a troca de experiências e aproximar a comunidade de personalidades que contribuem para o fortalecimento do samba, da cultura e das artes.

A atividade é aberta ao público e acontece na quadra da agremiação, em São Gonçalo.

Serviço

Sambando com o Tigre – Noite de Dança Afro com Luana Bandeira

📅 Terça-feira, 09 de junho

⏰ 20:30

📍 Quadra do Porto da Pedra

Travessa João Silva, 84 – Porto da Pedra, São Gonçalo