Luana Bandeira conduz noite de dança afro no projeto 'Sambando com o Tigre'
Evento acontece na noite dessa terça-feira (9), a partir das 20h30, com destaque para atriz, dançarina, empresária cultural e destaque do carnaval carioca
A escola de samba Porto da Pedra realiza, nesta terça-feira (09), às 20:30h, mais uma edição do projeto Sambando com o Tigre. Desta vez, a convidada será Luana Bandeira, atriz, dançarina, empresária cultural e destaque do carnaval carioca.
Com uma trajetória marcada pela valorização da cultura popular e das tradições afro-brasileiras, Luana comandará uma noite especial dedicada à dança afro, compartilhando conhecimentos, técnicas e vivências ligadas a essa importante manifestação cultural.
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O encontro integra a programação do Sambando com o Tigre, projeto desenvolvido pelo Porto da Pedra para promover a troca de experiências e aproximar a comunidade de personalidades que contribuem para o fortalecimento do samba, da cultura e das artes.
A atividade é aberta ao público e acontece na quadra da agremiação, em São Gonçalo.
Serviço
Sambando com o Tigre – Noite de Dança Afro com Luana Bandeira
📅 Terça-feira, 09 de junho
⏰ 20:30
📍 Quadra do Porto da Pedra
Travessa João Silva, 84 – Porto da Pedra, São Gonçalo