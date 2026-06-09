São Gonçalo tem inscrições abertas para seminário sobre acolhimento familiar

A Subsecretaria da Infância e Adolescência, ligada à Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de São Gonçalo, abriu inscrições para o seminário Acolhimento Familiar: Construindo o Projeto Político-Pedagógico, que irá acontecer no dia 18 de junho, a partir das 13h, no Sest Senat, em Tribobó.

O seminário será voltado para a reflexão, aprendizado e troca de experiências entre profissionais comprometidos com a garantia de direitos de crianças e adolescentes de todo o Estado do Rio de Janeiro.

Durante o evento, haverá palestras e mesas de diálogo que promoverão o alinhamento de práticas e o fortalecimento das ações desenvolvidas no âmbito do acolhimento familiar.

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As inscrições são limitadas e devem ser realizadas através do formulário: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePMDkPq5N1zRcQEZ5uulK-sO5MYzEPKb7fD5KiylNx62rnRQ/viewform?usp=sharing&ouid=114454314404468002294.