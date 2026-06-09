Fluminense tenta negociar volta de Thiago Silva para o clube

O zagueiro deixou o clube carioca no final da temporada passada, após a sua segunda passagem no tricolor - Foto: Reprodução

O zagueiro deixou o clube carioca no final da temporada passada, após a sua segunda passagem no tricolor - Foto: Reprodução

O Fluminense terá que competir com clube europeu para levar a melhor e conseguir realizar o retorno do Thiago Silva, de 41 anos, ao clube carioca. Segundo informações divulgadas pelo porta de notícias esportivas, "GE", o zagueiro não considera se aposentar e se afastar dos gramados no momento, e está aberto a negociações de contratação.

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O clube carioca e o jogador estão tentando entrar em acordo na negociação, mas até o momento ela está em uma etapa complexa. O Fluminense tenta convencer o jogador a fazer uma terceira passagem pela equipe, usando a Libertadores como um argumento para atrair a sua volta.

O zagueiro deixou o clube carioca no final da temporada passada, após a sua segunda passagem no tricolor, que durou um ano e meio. Ao sair do time de guerreiros, ele retornou à Europa para ficar mais próximo da família, ele atuou por seis meses na equipe do Porto e saiu.

Além do Thiago Silva, o Fluminense também tenta recontratar o jogador Nino, que fez parte do elenco que conquistou a Libertadores de 2023. Atualmente ele joga pelo clube russo Zenit, o tricolor carioca tenta entrar em acordo com o clube.