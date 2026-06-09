Comissão técnica fala sobre a situação de Neymar na Copa do Mundo
O atacante continua seguindo intensivamente o tratamento para se recuperar da lesão sofrida
Saíram os resultados dos novos exames médicos realizados por Neymar e as notícias são boas para o camisa 10 do Santos, o processo de recuperação da lesão grau 2 na panturrilha direita está apresentando uma evolução positiva. No entanto, mesmo com uma boa recuperação, o atacante continuará de fora do elenco para a estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026, o primeiro jogo da Seleção Brasileira será contra o Marrocos, neste sábado (13), às 19h.
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Segundo a equipe médica, o jogador deve voltar aos treinos em grupo no final desta semana ou no início da próxima. Caso o Neymar continue nesse ritmo de recuperação, a comissão técnica espera poder contar com ele como reserva no segundo jogo da Seleção, que acontece no dia 19, às 21h30, contra o Haiti.
Para continuar com bons resultados, há uma certa cautela para não acelerar o retorno do camisa 10 aos aos treinos em campo, para que não haja o risco de uma nova lesão muscular. Os limites do atacante serão respeitados e ele só trabalhará com bola quando houver certeza de que ele esteja completamente recuperado fisicamente.
Neymar está focado na sua rotina de tratamentos e fisioterapia, para se recuperar e ficar disponível ao técnico Ancelotti o quanto antes.
O craque confirmou que a sua 4º Copa do Mundo é a sua última participação no torneio. "Mesmo que seja minha quarta Copa do Mundo, é uma sensação diferente, né? Por tudo que envolveu e, obviamente, é a minha última (Copa). Então, eu tô aqui parecendo um menino, um jovem de 18 anos".