Seleção entra em campo contra o Marrocos defendendo invencibilidade de 92 anos em estreias de Copas

Neste sábado (13), a seleção brasileira dá seu pontapé inicial na Copa do Mundo de 2026, realizada, nesta edição, em três países: Estados Unidos, México e Canadá. Na estreia contra o Marrocos, a seleção entra em campo buscando mais do que os 3 pontos, busca defender uma invencibilidade de 92 anos.

Apesar da pressão do primeiro jogo, a seleção acumula um retrospecto de invencibilidade em estreias de Copa do Mundo. O Brasil perdeu apenas duas estreias de Copa, nas duas primeiras participações: 1930, no Uruguai, e 1934 , na Itália.

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A derrota na primeira Copa foi pelo placar de 2 a 1 contra a seleção da Iugoslávia. Já na segunda Copa, a seleção perdeu por 3 a 1 para a Espanha.

Desde então, foram 20 edições de Copa em que a seleção venceu 17 partidas e empatou apenas três. Os únicos empates foram contra seleções europeias: Iugoslávia, em 1974, Suécia, em 1978, e Suíça, em 2018.

Neste ano, será a primeira vez que a seleção jogará a primeira partida da competição contra uma seleção africana. E o retrospecto contra as seleções do continente africano também é favorável para o Brasil: são 8 jogos, 7 vitórias e 1 derrota, com 21 gols marcados e apenas 3 sofridos.

A seleção entra em campo neste sábado (13), contra o Marrocos, em partida válida pela primeira rodada do grupo C da Copa do Mundo. O jogo será às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.