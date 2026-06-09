São Gonçalo apoia tradição de pinturas nas ruas para Copa do Mundo

Iniciativa reune moradores e mantém a tradição de colorir as ruas com desenhos alusivos à Copa do Mundo - Foto: Divulgação/Jonnathan Smith

Iniciativa reune moradores e mantém a tradição de colorir as ruas com desenhos alusivos à Copa do Mundo - Foto: Divulgação/Jonnathan Smith

No intuito de reunir moradores e manter a tradição de colorir as ruas com desenhos alusivos à Copa do Mundo, as secretarias de Turismo e Cultura e Esporte e Lazer da Prefeitura de São Gonçalo, com apoio das empresas de tinta Noret e Qualyvinil, firmaram uma parceria para pintura de três ruas da cidade. Na tarde desta segunda-feira (8), foi iniciada a pintura na Rua Conceição Corrêa, em Santa Catarina.

Na tarde da segunda-feira (8), foi iniciada a pintura na Rua Conceição Corrêa, em Santa Catarina | Foto: Divulgação/Jonnathan Smith

A concepção das artes para as ruas foi realizada pelo curador do projeto Cidade Ilustrada, o artista Marcelo Eco. Os desenhos são clássicos personagens que representam as famílias gonçalenses, traduzindo alegria e identidade.

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“O projeto tem o objetivo de trazer a comunidade para se envolver nessa atmosfera da Copa, promovendo alegria e um momento de interação entre os moradores. Esses três bairros são locais que costumam ser bem movimentados e animados. Esperamos que, com essa iniciativa, as pessoas mantenham essa tradição para curtir as competições esportivas”, destacou o secretário de Esporte e Lazer, Diego Andrade.

Moradores do bairro Santa Catarina reunidos para pintar a rua com decorações para a Copa | Foto: Divulgação/Jonnathan Smith

Além de Santa Catarina, a Rua Gonçalo Gonçalves, no Coroado, será pintada nesta terça-feira (9), e a Rua Antônio Machado, no Colubandê, na próxima quarta-feira (10).

“A Copa do Mundo é mais que uma competição de futebol, porque reúne familiares e amigos na mesma energia. Então, firmar essa parceria foi muito bacana para dar uma oportunidade para os moradores das comunidades aproveitarem um momento de lazer e arte através de uma tradição”, afirma a secretária de Turismo e Cultura, Julia Sobreira.

O projeto busca promover momentos de lazer e arte através da tradição | Foto: Divulgação/Jonnathan Smith

O morador Lucas Neto, de 26 anos, conta sobre a experiência de se reunir com os vizinhos para participar da pintura.

“Ficamos muito felizes e agradecidos por estar participando. Essa parceria que o poder público conseguiu com as empresas de tinta é muito interessante e animou toda a comunidade. Eu não sou do Rio e estou aqui há mais de dez anos, mas nunca vi uma iniciativa como essa, a Copa do Mundo é um momento muito legal para nos unirmos,” disse.