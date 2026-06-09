Acidente entre caminhões e carro provoca lentidão na RJ-106 na manhã desta terça-feira (9)

O Corpo de Bombeiros informou que não houve acionamento para atendimento da ocorrência - Foto: Reprodução

O Corpo de Bombeiros informou que não houve acionamento para atendimento da ocorrência - Foto: Reprodução

Um acidente envolvendo dois caminhões e um carro complicou o trânsito na manhã desta terça-feira (9), na RJ-106, na altura de Inoã, em Maricá. A colisão ocorreu sentido Niterói.

De acordo com informações iniciais, o acidente aconteceu em frente ao posto de combustíveis Aleluia, um local conhecido por intenso fluxo de veículos ao longo da RJ-106.

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O Corpo de Bombeiros informou que não houve acionamento para atendimento da ocorrência, o que indica, inicialmente, a ausência de vítimas graves no local. Mas mesmo assim, a situação gerou impactos significativos ao longo da manhã devido ao acidente.