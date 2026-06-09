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Manhã de acidente na Ponte Rio-Niterói causa transtornos em outras regiões da cidade

No acesso ao Rio de Janeiro, por volta das 10h, o fluxo continuava intenso

relogio min de leitura | Escrito por Redação 09 de junho de 2026 - 10:23
Por volta das 7h55, o tempo de travessia era de 43 minutos
Por volta das 7h55, o tempo de travessia era de 43 minutos -

Um acidente na Ponte Rio-Niterói na manhã desta terça-feira (9), impactou o trânsito fazendo com que motoristas enfrentassem lentidão desde os acessos até o trecho entre a subida do Vão Central e a Grande Reta, no sentido Rio. Por volta das 7h55, o tempo de travessia era de 43 minutos. No sentido Niterói, o fluxo permanecia normal, com percurso realizado em cerca de 13 minutos. No acessos ao Rio de Janeiro, por volta das 10h, o fluxo continuava intenso. 

Por volta das 7h55, o tempo de travessia era de 43 minutos
Por volta das 7h55, o tempo de travessia era de 43 minutos |  Foto: Reprodução/ Ecovias Ponte

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Na Zona Norte de Niterói, motoristas encontravam retenções na Alameda São Boaventura e na Avenida do Contorno.

Imagem ilustrativa da imagem Manhã de acidente na Ponte Rio-Niterói causa transtornos em outras regiões da cidade

Apesar do volume elevado de veículos, o trânsito permanecia em movimento, sem pontos de fluxo intenso. Na Zona Sul, o cenário era de maior movimento e fluxo intenso na Avenida Roberto Silveira.

Imagem ilustrativa da imagem Manhã de acidente na Ponte Rio-Niterói causa transtornos em outras regiões da cidade

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