Acidente entre duas motos deixa mulher e criança feridas em Niterói

Uma mulher e uma criança ficaram feridas após um acidente envolvendo duas motos na manhã desta terça-feira (9), na Rua Indígena, no bairro São Lourenço, em Niterói.

A colisão entre as motos ocorreu em um dos horários de pico, quando muitos moradores se deslocam para o trabalho, escola, e demais compromissos.

Leia também:

Leniel Borel pede anulação do julgamento de Monique Medeiros

Inscrições do concurso “Minha rua é Hexa” em Niterói foram prorrogadas até 10 de junho

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 7h30 para atender a ocorrência. Ao chegarem ao local, os militares encontraram duas vítimas com ferimentos e iniciaram os primeiros socorros ainda na via. Após receberem os cuidados iniciais, a mulher e a criança foram encaminhadas para o hospital. O estado de saúde delas não foi divulgado e nem as circunstâncias do acidente foram esclarecidas.