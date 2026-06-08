Presidente do TSE suspende pesquisa que apontava queda de Flávio Bolsonaro

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kássio Nunes Marques, atendeu a um pedido do Partido Liberal (PL), e suspendeu a pesquisa divulgada pela AtlasIntel, que mostrava uma queda de seis pontos na intenção de voto no senador Flávio Bolsonaro (PL), em um eventual segundo turno contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A pesquisa foi veiculada no dia 19 de maio, depois de serem divulgados áudios de Flávio pedindo dinheiro a Daniel Vorcaro.

Nunes Marques entendeu que há "suspeitas de indução ao eleitor" nas perguntas formuladas pelo instituto. A decisão é liminar e será submetida ao referendo do plenário da Corte. Na decisão, o ministro citou uma entrevista dada pelo CEO do instituto à CNN, no dia 19 de maio, na qual ele afirmou que o áudio de Flávio seria "muito problemática para a imagem" do pré-candidato à presidência, e revelaria "fatos extremamente graves", capazes de comprometer "a viabilidade dele neste ciclo eleitoral e a permanência dele na corrida".

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"O CEO da AtlasIntel (...) reconheceu o viés político do conteúdo submetido aos entrevistados e externou juízo valorativo acerca do potencial de desgaste eleitoral do pré-candidato mencionado na representação", afirmou Nunes Marques.

Como a pesquisa já foi divulgada, no despacho, o presidente do TSE, determinou que o instituto de pesquisa se abstenha de promover uma nova divulgação do levantamento. "Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido liminar para determinar à representada que se abstenha de promover nova divulgação, impulsionamento, republicação ou manutenção da pesquisa registrada sob o n. BR-06939/2026 em seus canais oficiais de comunicação, até ulterior deliberação deste Tribunal Superior."