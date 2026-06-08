Árbitro que iria apitar na Copa do Mundo é impedido de entrar nos EUA

Um dos árbitros relacionados pela Fifa para apitar na Copa do Mundo, o somali Omar Artan, teve o visto negado nos Estados Unidos e está fora da competição. O profissional chegou a desembarcar no país e teve suporte da embaixada da Somália, porém, os americanos mantiveram a posição.

Após desembarcar, agentes da imigração impediram a entrada do árbitro no país. Omar Artan foi enviado de volta à Somália, ele seria o primeiro juiz na história do país a apitar em uma Copa do Mundo. Com isso, o juiz representante da Confederação Africana de Futebol (CAF), não fará parte do quadro da competição.

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Em 2025, Artan, apitou a final da Liga dos Campeões da África, entre Pyramids, do Egito, e Mamelodi Sundowns, da África do Sul. Ele foi eleito o melhor árbitro do torneio.