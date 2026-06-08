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Árbitro que iria apitar na Copa do Mundo é impedido de entrar nos EUA

Omar Artan, que é da Somália, é um dos principais árbitros do continente africano

relogio min de leitura | Escrito por Redação 08 de junho de 2026 - 16:34
Árbitro, Omar Artan, é impedido de entrar nos EUA por agentes da imigração
Árbitro, Omar Artan, é impedido de entrar nos EUA por agentes da imigração -

Um dos árbitros relacionados pela Fifa para apitar na Copa do Mundo, o somali Omar Artan, teve o visto negado nos Estados Unidos e está fora da competição. O profissional chegou a desembarcar no país e teve suporte da embaixada da Somália, porém, os americanos mantiveram a posição. 

Após desembarcar, agentes da imigração impediram a entrada do árbitro no país. Omar Artan foi enviado de volta à Somália, ele seria o primeiro juiz na história do país a apitar em uma Copa do Mundo. Com isso, o juiz representante da Confederação Africana de Futebol (CAF), não fará parte do quadro da competição. 

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Em 2025, Artan, apitou a final da Liga dos Campeões da África, entre Pyramids, do Egito, e Mamelodi Sundowns, da África do Sul. Ele foi eleito o melhor árbitro do torneio. 

Tags:

Árbitro Copa do Mundo 2026 EUA

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