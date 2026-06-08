Sargento da PM de São Gonçalo é encontrado morto na Região dos Lagos

O caso está sendo investigado pela 126ª DP (Cabo Frio) - Foto: Reprodução/PCERJ

O caso está sendo investigado pela 126ª DP (Cabo Frio) - Foto: Reprodução/PCERJ

O 3° Sargento da Polícia Militar de São Gonçalo, Tiago Costa Gomes, foi encontrado morto, neste domingo (7), em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

Policiais Militares do 25º BPM (Cabo Frio), foram acionados para uma ocorrência na rua Castro Alves, no bairro Nova Califórnia. Ao chegar no local, o sargento foi encontrado já sem vida.

A área foi isolada para realização da perícia. O caso está sendo investigado pela 126ª DP (Cabo Frio), que busca esclarecer a causa da morte do policial.

Leia também:

'Ficou gag'? Entenda as principais gírias usadas pelas novas gerações



Mulher morre após ser atropelada na RJ-106 em Maricá



As informações sobre data e local do sepultamento do sargento ainda não foi divulgado.