Píer Mauá, no Rio de Janeiro, se prepara para sediar o 'maior encontro de construção da Economia Solidária no Brasil' em 2026

O ‘Festival Nacional de Economia Popular e Solidária’ é construído coletivamente, articulando parceiros do governo federal, governos municipais, bancos comunitários e municipais, redes históricas do movimento da Economia Solidária, universidades e organismos profissionais - Foto: Divulgação/Ricardo Filho

O ‘Festival Nacional de Economia Popular e Solidária’ é construído coletivamente, articulando parceiros do governo federal, governos municipais, bancos comunitários e municipais, redes históricas do movimento da Economia Solidária, universidades e organismos profissionais - Foto: Divulgação/Ricardo Filho

Com a participação de mais de 50 organizações das esferas municipal, nacional e internacional, o Brasil dá as boas-vindas ao primeiro ‘Festival Nacional de Economia Popular e Solidária’, trazendo o Rio de Janeiro como cidade-sede da primeira edição, entre os dias 10 e 14 de junho. Milhares de brasileiros e turistas do mundo todo são aguardados no Píer Mauá, convidando o público a construir soluções, participar de oficinas práticas, debater oportunidades, aprender sobre economia popular, conhecer a feira nacional da Economia Solidária e propor mudanças que gerem impacto positivo para o mundo.

O ‘Festival Nacional de Economia Popular e Solidária’ é construído coletivamente, articulando parceiros do governo federal, governos municipais, bancos comunitários e municipais, redes históricas do movimento da Economia Solidária, universidades e organismos profissionais. Dezenas de organizações integram a parceria institucional do festival, dentre elas estão: SENAES/Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério das Mulheres, Secretaria-Geral da Presidência da República, Prefeituras do Rio de Janeiro de Maricá e de Niterói, Fundação Banco do Brasil, Sebrae, Rede de Gestores Públicos de Economia Solidária, Unicopas, Secretaria Nacional de Economia Solidária da CUT, Rede Brasileira de Bancos Comunitários, Bancos Mumbuca, Arariboia e Palmas, Rede de ITCPs, Unisol Brasil, Fórum Brasileiro de Economia Solidária, Rede de Economia Solidária Feminista, Rede Autogestionária de Educação Popular e Economia Solidária, Escola da Autogestão, Nides/UFRJ, IFRJ, OAB-RJ, Cofecon, CIRIEC, Programa Paul Singer, Proec/Unesp.

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No Píer Mauá, com vista para a Baía de Guanabara, o festival se propõe a articular com lideranças que atuam e constroem políticas públicas de inclusão, geração de renda e dignidade do trabalho para a Economia Popular e Solidária no Brasil em 2026, posicionando a temática no desenvolvimento nacional e territorial. Além de encontros institucionais, o público vai construir e conhecer caminhos rumo ao desenvolvimento solidário, sustentável, saudável e justo.

Essa é a proposta norteadora do seminário nacional “Economia Popular e Solidária no Centro do Desenvolvimento do País”, que integra à programação entre os dias 11 e 13 de junho. Convidando a sociedade à participação, o público poderá aproveitar painéis diversos, como “Economia Solidária como projeto de desenvolvimento para o Brasil”, no dia 11 de junho; seguido por “O papel do Estado na Economia Solidária”, no dia 12 de junho; além da “Educação e Economia Solidária”, no dia 13 de junho, sempre das 9h às 12h.

Em paralelo aos painéis e plenárias, oito mesas temáticas são aguardadas para a 1ª edição do festival, além de duas sessões especiais: a “Mesa de Abertura” e a tão aguardada “Mesa América Latina e África”, que deve reunir porta-vozes do Brasil e de outros países na construção da Economia Solidária. promovendo um intercâmbio de saberes e experiências. Os nomes serão divulgados em breve.

Oficinas técnicas e práticas também fazem parte da primeira edição, no Píer Mauá, que contará com outros painéis, a exemplo do "Povos indígenas e Economia Solidária" e o “Encontro Nacional de Mulheres da Economia Solidária”, que devem atrair mais de 250 pessoas para uma única sala.

Com uma grade extensa de atividades, o 'Festival Nacional de Economia Popular e Solidária’ também atrai os olhares para 250 empreendimentos econômicos e solidários que farão parte da feira e mostra expositiva. Entre os dias 10 e 14 de junho, expositores e stands institucionais apresentarão e comercializarão arte, cultura, artesanato, gastronomia e soluções criativas.

Completando a programação do festival e valorizando a cultura artística, o público poderá acompanhar shows, performances de grafite, apresentações musicais, poesia, cordel e diversas intervenções artísticas espalhadas ao longo do evento.

O encerramento do festival está programado para o dia 14 de junho, no Píer Mauá, com a apresentação oficial da "Carta do Rio para a Economia Solidária do País". O documento reúne governanças, associações e comunidades em torno de um pacto que consolida as diretrizes e os compromissos estratégicos para o fortalecimento do setor em âmbito nacional, servindo como o marco final das articulações firmadas durante a primeira edição do evento.

SERVIÇO

1º Festival Nacional de Economia Popular e Solidária

Quando: entre 10 e 14 de junho;

Onde: Piér Mauá – Av. Rodrigues Alves, 10, Rio de Janeiro, RJ, 20081-250;

Gratuito