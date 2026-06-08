Sebrae Rio revela que 59% dos empregos formais foram criados pelos pequenos negócios

Dos empregos formais gerados no estado do Rio no primeiro trimestre de 2026, os pequenos negócios são responsáveis por 59% deles. Ao todo foram mais de 12,9 mil vagas. Levantamento do Sebrae Rio aponta ainda que o setor com maior número de novos postos de trabalho foi o de Casa e Construção com 3,7 mil vagas. Em segundo lugar foi o de Serviços Administrativos e Facilities (3,3 mil) e em seguida o de Educação (3 mil).

Na comparação dos últimos 12 meses, as micro e pequenas empresas criaram 83,5 mil novos postos de trabalho, equivalente a 76% dos empregos do Rio de Janeiro. Esse desempenho posiciona o estado como o segundo maior gerador de empregos por meio dos pequenos negócios no país, ficando atrás de São Paulo (213,6 mil vagas) e à frente de Minas Gerais (72,9 mil vagas).

“No cenário desafiador da economia brasileira, os pequenos negócios do Rio de Janeiro seguem firmes como motor da geração de empregos formais. Os dados reforçam a importância do empreendedorismo não só como vetor de geração de renda e inclusão produtiva, mas como base resiliente do mercado formal de trabalho do estado” avalia Antonio Alvarenga, diretor-superintendente do Sebrae Rio.

A capital lidera o ranking das regiões com maior geração de empregos entre os pequenos negócios, concentrando 30% do saldo total das vagas criadas no estado (6,7 mil). Na sequência, o Leste Fluminense com 2,4 mil vagas e Região Serrana com 1,5 mil. Neste recorte por municípios, além do Rio de Janeiro, os principais polos de geração de empregos foram Niterói (1.012) e Macaé (699).