Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,1454 | Euro R$ 5,9337
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Arraiá do Amarante: Igreja Matriz de SG prepara festa junina com missa e shows

O público poderá aproveitar comidas típicas, missas em horários especiais e apresentações musicais

relogio min de leitura | Escrito por Redação 08 de junho de 2026 - 09:51
Igreja Matriz São Gonçalo do Amarante prepara uma festa junina para os fiéis de São Gonçalo
Igreja Matriz São Gonçalo do Amarante prepara uma festa junina para os fiéis de São Gonçalo -

Os gonçalenses já podem começar a preparar a roupa caipira e treinar para pular a fogueira no Arraiá da Igreja Matriz São Gonçalo do Amarante, no bairro Zé Garoto, nos dias 20 e 21 de junho. A festividade vai contar com comidas típicas, brincadeiras, música, além das missas realizadas no período da tarde.

A Igreja Matriz São Gonçalo do Amarante anunciou que está preparando um arraiá para os amantes das festas juninas, mas sem deixar de lado a fé. De acordo com a programação, no sábado (20), a missa será às 16h. No mesmo dia, ainda haverá um show da dupla Gláucio Luiz e Márcia Valéria.

Leia também: 

Sebrae Rio revela que 59% dos empregos formais foram criados pelos pequenos negócios

Queda de fiação provoca incêndio em árvore e assusta moradores em Charitas

No domingo, (21), a missa está programada para às 18h. A diversão fica na responsabilidade do Grupo Pé Descalço.

Confira a programação da festa
Confira a programação da festa |  Foto: Reprodução - Instagram

Serviço:

Arraiá do Amarante - Alameda Pio XII, 86, Zé Garoto, São Gonçalo

Sábado - Dia 20

Missa: 16H

Show: Gláucio Luiz e Márcia Valéria

Domingo - Dia 21

Missa: 18h

Show: Grupo Pé Descalço

Tags:

Arraiá do Amarante Festa Junina Igreja Matriz São Gonçalo do Amarante São Gonçalo

Matérias Relacionadas