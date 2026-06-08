Arraiá do Amarante: Igreja Matriz de SG prepara festa junina com missa e shows

Igreja Matriz São Gonçalo do Amarante prepara uma festa junina para os fiéis de São Gonçalo - Foto: Layla Mussi

Igreja Matriz São Gonçalo do Amarante prepara uma festa junina para os fiéis de São Gonçalo - Foto: Layla Mussi

Os gonçalenses já podem começar a preparar a roupa caipira e treinar para pular a fogueira no Arraiá da Igreja Matriz São Gonçalo do Amarante, no bairro Zé Garoto, nos dias 20 e 21 de junho. A festividade vai contar com comidas típicas, brincadeiras, música, além das missas realizadas no período da tarde.

A Igreja Matriz São Gonçalo do Amarante anunciou que está preparando um arraiá para os amantes das festas juninas, mas sem deixar de lado a fé. De acordo com a programação, no sábado (20), a missa será às 16h. No mesmo dia, ainda haverá um show da dupla Gláucio Luiz e Márcia Valéria.

Leia também:

Sebrae Rio revela que 59% dos empregos formais foram criados pelos pequenos negócios



Queda de fiação provoca incêndio em árvore e assusta moradores em Charitas



No domingo, (21), a missa está programada para às 18h. A diversão fica na responsabilidade do Grupo Pé Descalço.

Confira a programação da festa | Foto: Reprodução - Instagram

Serviço:

Arraiá do Amarante - Alameda Pio XII, 86, Zé Garoto, São Gonçalo

Sábado - Dia 20

Missa: 16H

Show: Gláucio Luiz e Márcia Valéria

Domingo - Dia 21

Missa: 18h

Show: Grupo Pé Descalço