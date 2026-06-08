Arraiá do Amarante: Igreja Matriz de SG prepara festa junina com missa e shows
O público poderá aproveitar comidas típicas, missas em horários especiais e apresentações musicais
Os gonçalenses já podem começar a preparar a roupa caipira e treinar para pular a fogueira no Arraiá da Igreja Matriz São Gonçalo do Amarante, no bairro Zé Garoto, nos dias 20 e 21 de junho. A festividade vai contar com comidas típicas, brincadeiras, música, além das missas realizadas no período da tarde.
A Igreja Matriz São Gonçalo do Amarante anunciou que está preparando um arraiá para os amantes das festas juninas, mas sem deixar de lado a fé. De acordo com a programação, no sábado (20), a missa será às 16h. No mesmo dia, ainda haverá um show da dupla Gláucio Luiz e Márcia Valéria.
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No domingo, (21), a missa está programada para às 18h. A diversão fica na responsabilidade do Grupo Pé Descalço.
Serviço:
Arraiá do Amarante - Alameda Pio XII, 86, Zé Garoto, São Gonçalo
Sábado - Dia 20
Missa: 16H
Show: Gláucio Luiz e Márcia Valéria
Domingo - Dia 21
Missa: 18h
Show: Grupo Pé Descalço