Queda de fiação provoca incêndio em árvore e assusta moradores em Charitas

Um fio energizado caiu sobre a pista na Avenida Prefeito Sílvio Picanço, em Charitas, Niterói, na madrugada desta segunda-feira (8), e chegou a incendiar uma árvore, causando preocupação entre as pessoas que passavam pela área. O ocorrido não deixou feridos, segundo o Corpo de Bombeiros.

Relatos indicam que a fiação ficou estendida no chão da via por onde trafegavam veículos, podendo causar acidentes. Em uma imagem registrada por quem passava pelo local, é possível observar que a árvore próxima à rede elétrica foi consumida pelas chamas.

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O Corpo de Bombeiros informou que o Quartel de Charitas foi acionado para atender à ocorrência por volta das 0h50. As chamas foram controladas.

Procurada, a Enel Rio informou que enviou uma equipe ao local durante a madrugada e que o risco foi isolado e a situação normalizada. Entretanto, as causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

