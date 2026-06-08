DER-RJ amplia fiscalização eletrônica na RJ-106 com 133 equipamentos de monitoramento

Levantamento do CPRv mostra ainda que a RJ-106 está entre as rodovias estaduais com maior número de acidentes registrados no estado - Foto: Kiko Charret

Levantamento do CPRv mostra ainda que a RJ-106 está entre as rodovias estaduais com maior número de acidentes registrados no estado - Foto: Kiko Charret

Com 78 pontos de fiscalização eletrônica distribuídos ao longo da RJ-106, totalizando 133 equipamentos instalados para monitorar os dois sentidos da via, o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro (DER-RJ) reforçará, a partir da segunda quinzena deste mês, as ações de segurança viária em uma das principais ligações rodoviárias do estado.

Histórico de acidentes, volume de tráfego, características de cada trecho e circulação de pedestres estão entre os critérios técnicos considerados pelo DER-RJ na definição dos pontos de fiscalização eletrônica das rodovias estaduais. A escolha também leva em conta a proximidade de escolas, creches, unidades de saúde e outros pontos que demandam atenção redobrada dos motoristas, além de trechos com elevado índice de acidentes, curvas perigosas e áreas urbanas com intensa circulação de pessoas.

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Além disso, todos os equipamentos contam com tecnologia OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres), que realiza a leitura automática de placas de veículos 24 horas por dia. O sistema permite informar, em tempo real, às forças de segurança a passagem de veículos sob monitoramento nas rodovias que dispõem da tecnologia.

Na RJ-106, por exemplo, há equipamentos instalados em pontos de travessia de pedestres próximos a escolas e creches em Rio do Ouro, em São Gonçalo, em trechos críticos da Serra do Calaboca, em Maricá, e nas proximidades do Instituto Federal Fluminense (IFF), em Macaé. Ao todo, a rodovia conta com 78 pontos de fiscalização distribuídos ao longo de seus cerca de 200 quilômetros de extensão.

Dados do Comando de Polícia Rodoviária (CPRv) apontam que trechos da RJ-106 nos municípios de São Gonçalo, Maricá, Araruama e Macaé somaram mais de 390 acidentes de trânsito entre janeiro e maio deste ano. Somente em São Gonçalo, foram registradas mais de 120 ocorrências no período, o maior número entre os municípios cortados pela rodovia. Os números reforçam a importância de ações permanentes voltadas à segurança viária e à redução de riscos para quem passa pela rodovia.

Levantamento do CPRv mostra ainda que a RJ-106 está entre as rodovias estaduais com maior número de acidentes registrados no estado. Em 2024, foram contabilizadas mais de 1,1 mil ocorrências ao longo da via. Já em 2025, esse número ultrapassou 1,3 mil registros, reforçando a necessidade de medidas voltadas à segurança viária.