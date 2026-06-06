Polícia Penal RJ aplica prova de vestibular da UERJ para detentos

A ação reafirma o compromisso da Seppen com a garantia do direito à educação e com o fortalecimento de políticas públicas de reintegração social - Foto: Reprodução

A ação reafirma o compromisso da Seppen com a garantia do direito à educação e com o fortalecimento de políticas públicas de reintegração social - Foto: Reprodução

A Secretaria de Estado de Polícia Penal (Seppen) promove, neste domingo (07/06), a aplicação do 1º Exame de Qualificação do Vestibular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) 2027, para 2.241 pessoas privadas de liberdade inscritas no processo seletivo. O quantitativo apresentou um aumento de 13% em comparação à edição anterior. Tal acréscimo reflete a ampliação das iniciativas voltadas ao acesso à educação no sistema prisional.

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O processo de inscrição foi realizado pela Subsecretaria de Reintegração Social, e as provas serão aplicadas dentro das unidades prisionais. O vestibular da UERJ é dividido em duas etapas: são dois exames de qualificação, com provas objetivas, e a prova discursiva, que é aplicada apenas para os aprovados em pelo menos um dos exames de qualificação. Em caso de aprovação, o interno pode ser beneficiado com a remição de pena, conforme prevê a legislação vigente.

A ação reafirma o compromisso da Seppen com a garantia do direito à educação e com o fortalecimento de políticas públicas de reintegração social. Ao possibilitar o ingresso no ensino superior, o vestibular amplia horizontes, estimula o desenvolvimento pessoal e profissional dos participantes, além de contribuir para a construção de novas trajetórias por meio do conhecimento.